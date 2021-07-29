ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига конференций 2021/2022

Червиченко: «В принципе, „Сочи“ уже вышел в 3-й раунд Лиги конференций»

сегодня, 01:13
КешляЛоготип футбольный клуб Кешля (Баку)2 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Кешля» — «Сочи». Первый матч в России завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В принципе, «Сочи» уже прошёл в следующий раунд. Я не знаю, насколько надо перестать играть в футбол или в каком состоянии выйти на поле, чтобы упустить добытое дома преимущество. Так что тут надо смотреть уже на следующего соперника.

Со словаками будут хорошие шансы на проход дальше, но, скорее всего, сочинцы встретятся с «Партизаном», и это будет настоящая битва. Возможно, тут даже класс игроков у «Сочи» будет выше, но сербы умеют вгрызаться в соперника на поле и отдаваться без остатка, поэтому будет крайне сложно. Особенно при отсутствии усиления у южного клуба. Не знаю, почему его нет. Возможно, руководство экономит деньги и готово будет вкладываться в трансферы только в случае выхода команды в групповой этап.

Ранее стали известны имена арбитров, назначенных на матч «Кешля» — «Сочи».

Все новости
Хоккеист «Калгари» Задоров: «Российские клубы „пилят“ бюджетные деньги»
Сегодня, 23:17 Комментарии7
Федотов: «Не хватало агрессии, но мы заслуженно победили»
Сегодня, 22:36 Комментарии5
Кешкеш: «РПЛ — это очень высокий уровень»
Сегодня, 21:55 Комментарии7
Непомнящий — о Карпине и Дзюбе: «Мужчины решают свои проблемы»
Сегодня, 21:44 Комментарии24
Червиченко: «Кокорин — игрок уровня „Крыльев Советов“ или „Химок“»
Сегодня, 15:35 Комментарии20
Непомнящий: «Карпин — лучший вариант для сборной России на данный момент»
Сегодня, 14:24 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:41
Желательно забить первым, вот тогда нормалек.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:40
Но если как с Нижним играли, то рано делать такие заявление. Бесполезно настраивать, если ноги не бегут.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:51
Наши могут все что угодно.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:25
Цервена вон Кайрат крупно обыграла и усе
протон1
протон1
сегодня в 01:22
что за диагноз у червиченко. даже не сыграли. или журналисты не так поднесли?
Gahi
Gahi
сегодня в 01:21
Сначала нужно сыграть а потом обсуждать. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100