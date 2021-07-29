Червиченко: «В принципе, „Сочи“ уже вышел в 3-й раунд Лиги конференций»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Кешля» — «Сочи». Первый матч в России завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В принципе, «Сочи» уже прошёл в следующий раунд. Я не знаю, насколько надо перестать играть в футбол или в каком состоянии выйти на поле, чтобы упустить добытое дома преимущество. Так что тут надо смотреть уже на следующего соперника.

Со словаками будут хорошие шансы на проход дальше, но, скорее всего, сочинцы встретятся с «Партизаном», и это будет настоящая битва. Возможно, тут даже класс игроков у «Сочи» будет выше, но сербы умеют вгрызаться в соперника на поле и отдаваться без остатка, поэтому будет крайне сложно. Особенно при отсутствии усиления у южного клуба. Не знаю, почему его нет. Возможно, руководство экономит деньги и готово будет вкладываться в трансферы только в случае выхода команды в групповой этап.