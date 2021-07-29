Умяров: «Витория хочет, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом»

Полузащитник «Спартака» рассказал о работе под руководством Руя Витории.

Что изменилось после прихода Витории? Начали больше работать именно на поле. Больше игровых упражнений, начиная с разминки — все через мяч. Понятно, что тренеры разные, у каждого своя психология, виденье, требования. Это нормально.

Как изменилась моя роль? Больше участвую в розыгрыше мяча. Когда было три центральных защитника, они чаще начинали атаки, опорники действовали выше. Сейчас, так как защитника два, мы должны быть таким стержнем между обороной и атакой, чаще получать мяч и доводить его в атакующую стадию.

Он старается, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом, действовали раскрепощенно в атаке. Думаю, это правильно. Если футболист играет на негативе, мучается, то вряд ли добьется положительного результата.