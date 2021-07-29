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Умяров: «Витория хочет, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом»

вчера, 09:31

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе под руководством Руя Витории.

Что изменилось после прихода Витории? Начали больше работать именно на поле. Больше игровых упражнений, начиная с разминки — все через мяч. Понятно, что тренеры разные, у каждого своя психология, виденье, требования. Это нормально.

Как изменилась моя роль? Больше участвую в розыгрыше мяча. Когда было три центральных защитника, они чаще начинали атаки, опорники действовали выше. Сейчас, так как защитника два, мы должны быть таким стержнем между обороной и атакой, чаще получать мяч и доводить его в атакующую стадию.

Он старается, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом, действовали раскрепощенно в атаке. Думаю, это правильно. Если футболист играет на негативе, мучается, то вряд ли добьется положительного результата.

Витория не смог добиться победы в первом матче во главе «Спартака», однако остался доволен игрой команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:25
Мне кажется Ларсона и Квинси надо выпускать на замену на 65 минуте пока форму не неберут
yrasikos22
yrasikos22 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 19:03
Зарплату получали,отдыхали,Спартак так делает уже почти 20 лет...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:02
Г-н Федун тоже, видимо, наслаждается такими моментами. Наверняка после проигрыша в первом матче он зашёл в раздевалку и сказал футболистам: " Плюньте на три очка, главное - хорошо играли и получали удовольствие ".
makkie
makkie
вчера в 11:49
С Рубином создали 10 убойных моментов. Реализуй хотя бы 2 из них, сейчас бы радовались победе. Но не реализовали.
Нужно прибавлять в этом компоненте, тем более впереди Бенфика. Там не будет столько моментов и проходного двора в обороне у соперника.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:11
Играете вы не плохо ,даже очень хорошо ,что лишний раз доказывает Кубок Матч-премьер . Но что с вами происходит во время официальных встреч ? Куда что девается ? Вам нужен ,нет ,просто необходим , штатный психолог !
112910415
112910415
вчера в 11:03
уже завтра надо насладиться не только процессом, но и результатом !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:55
Лучше наслаждаться хорошими результатами и выигранными трофеями...
А всё остальное, это лирика...Обычно об этом говорят после проигранного матча, который надеялись выиграть...
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 10:32
Так закатите мячик в свои ворота и не доставайте уже никогда.
И будет Рую счастье!!! :)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:31
У Витории игра была поставлена в Бенфике. Но там это другое. Посмотрим
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:24
Неужели такое когда-то будет, сейчас складывается впечатление что получив мяч скорей каждый хочет от него избавиться
Gahi
Gahi
вчера в 10:11
Интересно чем вы до этого занимались на поле, что Руя Витория пришёл в команду и на многое вам открыл глаза. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:02
Наслаждаться надо на женщине а в футбол надо играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:44
Продолжайте наслаждаться, как в первом туре...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:43
Пока мы видим как витория вместе с вами наслаждаетесь поражением от Рубина.
shlomo
shlomo
вчера в 09:40
Удачи Вам....посмотрим на игру с Самарой
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