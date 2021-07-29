Одил Ахмедов: «Верю, что Шомуродов может играть в „Реале“ или „Барселоне“»

Бывший футболист «Анжи» прокомментировал слухи о том, что нападающий «Дженоа» близок к переходу в «Рому».

Я очень рад за Элдора, это прекрасная новость. Надеюсь, что у него всё получится в «Роме» и он будет расти дальше как футболист. Верю, что в дальнейшем он способен играть в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Для этого у Шомуродова есть всё. Это большая радость для всего Узбекистана, он популяризует футбол в стране и показывает огромный пример всем.

Будет очень интересно посмотреть на связку Мхитарян — Шомуродов под руководством Жозе Моуриньо. Желаю им сверкать в итальянском чемпионате. Главное без травм. Только удачи и успехов.