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Одил Ахмедов: «Верю, что Шомуродов может играть в „Реале“ или „Барселоне“»

вчера, 11:30

Бывший футболист «Анжи» Одил Ахмедов прокомментировал слухи о том, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».

Я очень рад за Элдора, это прекрасная новость. Надеюсь, что у него всё получится в «Роме» и он будет расти дальше как футболист. Верю, что в дальнейшем он способен играть в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Для этого у Шомуродова есть всё. Это большая радость для всего Узбекистана, он популяризует футбол в стране и показывает огромный пример всем.

Будет очень интересно посмотреть на связку Мхитарян — Шомуродов под руководством Жозе Моуриньо. Желаю им сверкать в итальянском чемпионате. Главное без травм. Только удачи и успехов.

Ранее стали известны детали перехода Шомуродова в «Рому».

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Murat Faizullayev (раскрыть)
вчера в 13:48
Лавочник?! Вы следите за ним?
Хотя бы посмотрите на статистику Шомы здесь на соккерру.
azkan
azkan ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:46
Нет, не слухи! Уже Ф. Романо подтвердил. И не аренда, а за 18 евролямов переходит.
Будет интересно посмотреть на Шому под руководством Мауриньо. И планы Ромы отличаются от Дженоа. Будет играть в еврокубках.
Удачи и удачи!
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 13:01
Сначала он должен стать бомбардиром Дженоа и хотя бы за сезон наколотить 20 мячей, и тогда может Рома станет интересоватся, а сейчас он лавочник Дженоа и вдруг большой клуб сразу захотел его взять, как-то нереально....
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:44
Верить можно и в то, что уже играет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:38
Надо дождаться официальной информации, а то вдруг, не приведи господи, в Газпроме так же как и в Локомотиве поменяется вектор развития и с понедельника начнётся тотальная распродажа и Азмун помешает переходу Шомуродова в Рому.))))
drug01
drug01
вчера в 11:37
Это всё слухи...
Cat01
Cat01
вчера в 11:37
Конечно может но кто его возьмет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Посмотрим... Он уже в Роме.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:31
Выглядит это невероятным.
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