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Деменко: «У азербайджанцев не будет шансов преподнести сюрприз „Сочи“»

вчера, 04:28
КешляЛоготип футбольный клуб Кешля (Баку)2 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 2-го раунда Лиги конференций «Кешля» — «Сочи». Первая встреча завершилась домашней победой российского клуба со счётом 3:0.

Думаю, в противостоянии с «Кешлей» всё уже решено. После победы 3:0 в первой игре трудно будет упустить это преимущество. Шансов у азербайджанцев преподнести сюрприз не будет. «Сочи» однозначно должны уже проходить дальше.

После поражения в чемпионате России Федотов может дать в Азербайджане один тайм поиграть основному составу, а уже после перерыва, если не будет проблем со счётом, возможны корректировки для ротации, чтобы дать практику резерву и отдых основе. Но один тайм футболистам старта в Азербайджане точно нужен будет, чтобы сохранить игровой тонус и готовиться к другим играм, включая чемпионат.

График сейчас у «Сочи» жёсткий, поэтому нужно как можно дольше сохранять форму и силы. Тем более после проигрыша в Нижнем терять очки в РПЛ уже нельзя, нужно их набирать, пока есть физическая готовность. Потом, если команда Федотова пройдёт далеко в еврокубках, ей будет тяжело на два фронта, и понадобится необходимый очковый запас внутри страны. Который уже под сомнением, так как «Нижний Новгород» — не тот соперник, с которым можно было допускать осечку.

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов после матча в России назвал «Сочи» очень серьёзной командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:38
Сочи спокойно проходит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:52
Любой клуб РПЛ в еврокубках способен преподнести сюрприз. Сюрприз со знаком "минус".
swed27
swed27
вчера в 06:51
Сочи четыре мяча не пропустят
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 05:47
"Цыплят по осени считают"...
beefs
beefs
вчера в 05:41
Хорошо сказал, а Сочи выдержать испытание...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:51
Тут все ясно. Надо готовиться к следующему раунду.
ОПС
ОПС
вчера в 04:39
Мы в это твердо верим.
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