Деменко: «У азербайджанцев не будет шансов преподнести сюрприз „Сочи“»

Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 2-го раунда Лиги конференций «Кешля» — «Сочи». Первая встреча завершилась домашней победой российского клуба со счётом 3:0.

Думаю, в противостоянии с «Кешлей» всё уже решено. После победы 3:0 в первой игре трудно будет упустить это преимущество. Шансов у азербайджанцев преподнести сюрприз не будет. «Сочи» однозначно должны уже проходить дальше.

После поражения в чемпионате России Федотов может дать в Азербайджане один тайм поиграть основному составу, а уже после перерыва, если не будет проблем со счётом, возможны корректировки для ротации, чтобы дать практику резерву и отдых основе. Но один тайм футболистам старта в Азербайджане точно нужен будет, чтобы сохранить игровой тонус и готовиться к другим играм, включая чемпионат.