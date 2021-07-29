Пономарёв: «1-й тайм ЦСКА посеял тревогу. Думаю, с „Локо“ будет ничья»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразил недовольство игрой бывшей команды в 1-м туре РПЛ против «Уфы» (1:0) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка армейцев с «Локомотивом».

Первый тайм игры армейцев с «Уфой» посеял тревогу. Потому что то, как ЦСКА здесь сыграл в обороне, так играть нельзя. Было два «дохлых» эпизода, когда Акинфеев просто спас команду от явных голевых моментов. Если бы «Уфа» забила эти мячи, я вообще не знаю, чем бы это закончилось. Но тех, кто выиграл, никто не осуждает. Напротив, пели дифирамбы. И Заболотный уже великий футболист стал. Но рано ещё делать выводы. Хорошая игра будет с «Локомотивом» — тогда уже можно что-то будет говорить.

Оборона у «Локомотива», надо сказать, неплохая. Поэтому армейцам придётся сложнее, чем с «Уфой». У «Уфы» не лучшим образом дела в обороне обстоят. Думаю, сейчас нам предстоит очень упорный матч. «Локомотив» — хороший раздражитель. Я же думаю, что и «армейцы» в этом матче забьют, и «Локомотив». Думаю, что, скорее всего, здесь будет результативная ничья 1:1.