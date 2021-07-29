Пономарёв: «1-й тайм ЦСКА посеял тревогу. Думаю, с „Локо“ будет ничья»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразил недовольство игрой бывшей команды в 1-м туре РПЛ против «Уфы» (1:0) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка армейцев с «Локомотивом».
Первый тайм игры армейцев с «Уфой» посеял тревогу. Потому что то, как ЦСКА здесь сыграл в обороне, так играть нельзя. Было два «дохлых» эпизода, когда Акинфеев просто спас команду от явных голевых моментов. Если бы «Уфа» забила эти мячи, я вообще не знаю, чем бы это закончилось. Но тех, кто выиграл, никто не осуждает. Напротив, пели дифирамбы. И Заболотный уже великий футболист стал. Но рано ещё делать выводы. Хорошая игра будет с «Локомотивом» — тогда уже можно что-то будет говорить.
Оборона у «Локомотива», надо сказать, неплохая. Поэтому армейцам придётся сложнее, чем с «Уфой». У «Уфы» не лучшим образом дела в обороне обстоят. Думаю, сейчас нам предстоит очень упорный матч. «Локомотив» — хороший раздражитель. Я же думаю, что и «армейцы» в этом матче забьют, и «Локомотив». Думаю, что, скорее всего, здесь будет результативная ничья 1:1.
Ранее стало известно, кто рассудит «Локомотив» и ЦСКА.
какая ? скорее Локо !
какая ? скорее Локо !
Свое обязательно заберёт. Ну такой жизненный опыт, привычка, если хотите. Честный взгляд, волевое лицо.
Так что будет борьба. Жёсткая, упорная, красивая..а потом придет Уфа. Придет неожиданная на фоне справедливых лозунгов. За сезон раза 3-4, но всегда вовремя). Главное по понятиям, справедливо).
Свое обязательно заберёт. Ну такой жизненный опыт, привычка, если хотите. Честный взгляд, волевое лицо.
Так что будет борьба. Жёсткая, упорная, красивая..а потом придет Уфа. Придет неожиданная на фоне справедливых лозунгов. За сезон раза 3-4, но всегда вовремя). Главное по понятиям, справедливо).
Щенников вообще все хуже и хуже играет
Васин вроде бы ничего но почти всегда результативные привозы
Радует только из новинок, ахметов левым вингером, отличная техника , мысль
Я думал он совсем никакой, а он просто футболист группы атаки
Щенников вообще все хуже и хуже играет
Васин вроде бы ничего но почти всегда результативные привозы
Радует только из новинок, ахметов левым вингером, отличная техника , мысль
Я думал он совсем никакой, а он просто футболист группы атаки