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Пономарёв: «1-й тайм ЦСКА посеял тревогу. Думаю, с „Локо“ будет ничья»

вчера, 07:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразил недовольство игрой бывшей команды в 1-м туре РПЛ против «Уфы» (1:0) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка армейцев с «Локомотивом».

Первый тайм игры армейцев с «Уфой» посеял тревогу. Потому что то, как ЦСКА здесь сыграл в обороне, так играть нельзя. Было два «дохлых» эпизода, когда Акинфеев просто спас команду от явных голевых моментов. Если бы «Уфа» забила эти мячи, я вообще не знаю, чем бы это закончилось. Но тех, кто выиграл, никто не осуждает. Напротив, пели дифирамбы. И Заболотный уже великий футболист стал. Но рано ещё делать выводы. Хорошая игра будет с «Локомотивом» — тогда уже можно что-то будет говорить.

Оборона у «Локомотива», надо сказать, неплохая. Поэтому армейцам придётся сложнее, чем с «Уфой». У «Уфы» не лучшим образом дела в обороне обстоят. Думаю, сейчас нам предстоит очень упорный матч. «Локомотив» — хороший раздражитель. Я же думаю, что и «армейцы» в этом матче забьют, и «Локомотив». Думаю, что, скорее всего, здесь будет результативная ничья 1:1.

Ранее стало известно, кто рассудит «Локомотив» и ЦСКА.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:16
В первом туре в первом тайме с Тулой Локо тоже выглядел далеко не блестяще. И неизвестно чем бы все кончилось, если бы не удаление у Тулы. В первых турах все команды вкатываются в сезон и не показывает реальной силы.
112910415
112910415
вчера в 11:40
есть предположение, что одна из команд победит ...
какая ? скорее Локо !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:08
Обе команды на данный момент испытывают не лучшие периоды своей истории. У "ЦСКА" начинающий тренер и лучший игрок Заболотный. Хотя нет, Дзагоев решить вспомнить славное прошлое. А Влашич на расслабоне пакует чемоданы в Италию, если "Зенит" его не заберет. У "Локомотива" непонятные процессы с продажей ведущих игроков и теперь уже совсем скрытый туманом вектор развития. Николич провел отвратительный выставочный на матч на Суперкубок, но сумел собраться в игре с "Арсеналом", теперь уже полностью официальной. Кто же окажется лучше? "Конечно, Вася" или лысый адепт атакующего футбола? Пока абсолютно ничего не понятно, поэтому действительно лучше отталкиваться от результативной ничьи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:59, ред.
У Гинера есть черта через, которую он навряд ли перейдет. Это тн топы. С остальными он не церемонится.
Свое обязательно заберёт. Ну такой жизненный опыт, привычка, если хотите. Честный взгляд, волевое лицо.
Так что будет борьба. Жёсткая, упорная, красивая..а потом придет Уфа. Придет неожиданная на фоне справедливых лозунгов. За сезон раза 3-4, но всегда вовремя). Главное по понятиям, справедливо).
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 09:53
Согласен. У Щенникова много технического брака, а Васин играет неуверенно и неуклюже. То привезет, то подставится под фол. У Ахметова есть и техника и мозги. Я даже думаю, что ему подошла бы позиция 10-ки или "треквартисты". Он умеет сделать тонкий проникающий пас, причем часто "в касание". На фланге у него тоже нормально должно получаться, но жалко игрока с такими мозгами и техникой задвигать на фланг.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:47
ЦСКА конечно нужно прибавлять и возможности для этого однозначно есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:44
Первый тайм был действительно ужасен. Второй получше, но без блеска. Посмотрим, как будет с Локо, все это команда посолиднее Уфы значительно.
Cat01
Cat01
вчера в 09:13
Будет проверка тренера
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:51
Обе команды не стабильны.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 08:42
Просто Щенникова и Васина надо менять
Щенников вообще все хуже и хуже играет
Васин вроде бы ничего но почти всегда результативные привозы
Радует только из новинок, ахметов левым вингером, отличная техника , мысль
Я думал он совсем никакой, а он просто футболист группы атаки
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:40
От Локомотива можно ожидать что угодно
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:27
Главное, чтобы без ошибок судьи...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:16
3-4 побед к ряду было неплохо у команды и у тренера появится уверенность, состав то вообщем неплохой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:14
С Локо будем играть основным составом и такой игры как в первом тайме с Уфой не будет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:01
Паровоз сейчас тоже штормит поэтому исход непредсказуем.
beefs
beefs
вчера в 07:47
сейчас очень трудно что то предсказывать (обе не впечатлили)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:35
Было бы неплохо...
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