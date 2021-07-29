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Сарвели: «Матч с „Рубином“ для „Спартака“ был не проигрышным»

вчера, 11:14
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Очень серьезный, грозный соперник. Очень хочется сыграть со «Спартаком». Смотрел матч с «Рубином», для них это не проигрышный матч, они очень хорошо бежали вперед, я думаю, будет интересно. Если еще придут поддержать болельщики, то будет вдвойне приятно играть против «Спартака» на нашем стадионе с болельщиками.

Ранее стало известно, кто обслужит матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:03
Можно смело ставить на Спартак!
112910415
112910415
вчера в 12:29
всё же Крыльям не устоять ... и это будет весёлый матч
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18
Начну с того что очень хочу посмотреть именно этот матч. И думаю что не ошибусь . Ведь матч должен будет по накалу борьбы красочным и боевым и точно с забитыми мячами с обеих сторон. Злой Спартак после поражения от Рубина приедет в Самару только за победой. Но на его пути встанет молодой амбициозный клуб с грамотным тренером Осинькиным , который думаю уже знает как противостоять и какие козыри выставить против Спартака. А справятся они или нет против быстрых атак Спартака очень хочется увидеть. У обеих команд есть очень хорошие игроки атаки и именно вот это противостояние хочется наблюдать. Ну что, остаётся только дождаться это противостояние и пожелать игрокам показать красивый футбол и без травм !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:06
По сути после проигранного матча с "Рубином" "Спартаку" отступать некуда и думаю москвичи попытаются провести эту встречу с доминированием на поле и с целью добиться максимального для себя результата. Во многом скажется, удастся ли "Спартаку" забить быстрый гол - если получится скорее всего - увезут из Самары три очка. Если нет - у "Крыльев", располагая техничным Зиньковским и Сергеевым с отличным ударом и голевым чутьем будет шанс поймать противников на контратаке. И тогда исход матча становится уже под вопросом. Если бы ставил прогноз - наверное предположил бы "обе забьют" и возможно "результативная ничья" - не хотелось бы чтобы "Крылья" после двух матчей остались бы совсем без набранных очков.
ОПС
ОПС
вчера в 12:02
Не проигрышный, но проигранный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:36
Должен быть интересный матч.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:33
...они очень хорошо бежали вперед...

За бежали очки не "начисляют", победы "не присуждают", заслуженная победа "Рубина", и в частности Л.Слуцкого...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:30
Проиграли значить проигрышный
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:16
Обычные предматчевые комплименты.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:15
Табло врать не будет.
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