Сарвели: «Матч с „Рубином“ для „Спартака“ был не проигрышным»

Нападающий «Крыльев Советов» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Очень серьезный, грозный соперник. Очень хочется сыграть со «Спартаком». Смотрел матч с «Рубином», для них это не проигрышный матч, они очень хорошо бежали вперед, я думаю, будет интересно. Если еще придут поддержать болельщики, то будет вдвойне приятно играть против «Спартака» на нашем стадионе с болельщиками.