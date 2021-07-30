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«Зенит» хочет приобрести Белотти

сегодня, 00:38

Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в России.

На 27-летнего итальянца претендует «Зенит». Сообщается, что питерцы уже начали переговоры по трансферу. Контракт Белотти истекает в июне 2022 года.

Ранее слухи связывали нападающего с топ-клубом Серии А.

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Все комментарии
don_surio
don_surio ответ ULTRASteam (раскрыть)
сегодня в 16:13, ред.
Это были игроки не уровня Беллоти. Тут сравнения не уместны. Если бы он переходил в ЦСКА, мой комментарий был бы таким же.
minai
minai
сегодня в 14:23
Зенит только и делает, что "хочет", а нормальные футболисты, несмотря на баснословные деньги, только и делают, что обходят стороной Зенит.
steelhead
steelhead
сегодня в 13:44
Под дошик обеденный такие новости хорошо заходят.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:17
А что Азмуна уже продали?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:45
Деньги есть, можно и шальную ставку сделать....

Сегодня на рапирах итальянец вел себя очень мерзко - оспаривал всё что можно...
Doping87
Doping87
сегодня в 11:34
Второго Дзюбу решиои преобрести. 🤦‍♂️
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 11:32
Паредеса надо к паре к дзюбе,а то Иранец уйдет совсем заскучает наша легенда.
ULTRASteam
ULTRASteam ответ don_surio (раскрыть)
сегодня в 11:26
А когда в Цска приходили легионеры, они по твоему "за коней с детства" или за бенжаминов франклинов?)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:06
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:57
    Уже написали что зарплата Белотти в Зените будет 4 ляма за сезон, Дзюба устроит скандал, если возьмут итальянца
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 10:38
    это будет дорого, но деньги в данном случае не проблема по понятным причинам. Другое дело, сам-то Белотти знает об этом?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 10:34
    Да Белотти даже голову не повернёт в сторону Зенита .
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    У него зарплата вдвое меньше дзюбиной, и заменой он будет деревяшке а не иранцу.
    Ему положат оклад в миллиона 4-5 и раздумывать не будет
    dok66
    dok66
    сегодня в 10:03
    Свежо предание , да верится с трудом .
    don_surio
    don_surio
    сегодня в 09:48
    Зачем Белотти идти в наше дно,что бы деградировать. Я верю, еще пока не все решают деньги.
    Хороший Малый
    Хороший Малый ответ Очарованный Странник (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    По факту будет новость через пару дней.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 09:32
    Это уже реальная замена Азмуну
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 09:30
    Белотти уже лет 5 хотят купить многие клубы-Торино не отдает и у него был по крайней мере отступной 100 лямов. А тут поменялся и статус и игрок на пике-какой Зенит? Итальянцы хорошими игроками оой как дорожат. Его скорее какая нибудь Бавария заберет ну или Интер..
    Очарованный Странник
    Очарованный Странник
    сегодня в 09:22
    Кто эти новости придумывает?
    По факту нужно
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    сегодня в 08:55
      Беренгар
      Беренгар
      сегодня в 08:45
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 08:13
        Чепуха всё это! Не поедет итальянец чемпион Европы в наш дремучий колхоз..
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 08:07
        Ну что ж, удачи им в приобретении , деньги есть, почему бы и нет...
        Ислам0926
        Ислам0926
        сегодня в 07:49
        Рома отеазалась от Беллоти в пользу Шомы и Азмуна а Зенит хочет Беллоти странно все таки
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 07:49
        Думаю, он и за 8 миллионов не перейдет в расцвете сил в РПЛ. В мире не так много таких напов, способных колотить голы, не имея нормальных ассистентов.
        ОПС
        ОПС
        сегодня в 07:28
        Интересно, что получится.
        Стасодзюб
        Стасодзюб
        сегодня в 06:25
        Опять все посмеются и купят нового Ригони или Дриусси.
        Хотя фантиков много народных Торино может и 50-70 лям сорвать смело.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 04:27
        Значит Азмуна продадут...
        88_DEIVID
        88_DEIVID ответ протон1 (раскрыть)
        сегодня в 04:22
        У него контракт через год заканчивается. И продлевать его он не собирается. Поэтому сумма трансфера будет не более 20 млн.
        1bear
        1bear
        сегодня в 03:22
        было бы очень хорошо,если не "утка"?
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