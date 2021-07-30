«Зенит» хочет приобрести Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в России.
На 27-летнего итальянца претендует «Зенит». Сообщается, что питерцы уже начали переговоры по трансферу. Контракт Белотти истекает в июне 2022 года.
Ранее слухи связывали нападающего с топ-клубом Серии А.
Сегодня на рапирах итальянец вел себя очень мерзко - оспаривал всё что можно...
Сегодня на рапирах итальянец вел себя очень мерзко - оспаривал всё что можно...
Ему положат оклад в миллиона 4-5 и раздумывать не будет
Ему положат оклад в миллиона 4-5 и раздумывать не будет
По факту нужно
По факту нужно
Белотти((!! ахахаххаах!!!!
Раньше как то было смешно,а ща так слабо.
Белотти((!! ахахаххаах!!!!
Раньше как то было смешно,а ща так слабо.
Хотя фантиков много народных Торино может и 50-70 лям сорвать смело.
Хотя фантиков много народных Торино может и 50-70 лям сорвать смело.