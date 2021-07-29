Парочка финалистов Евро для «Сити», притаившиеся Холанд и Мбаппе. Трансферные сериалы лета-2021, которые нуждаются в развязках

1627579815

вчера, 20:30

Всё только начинается.

Позади уже немало интересных сделок

Нынешнее трансферное лето не назовешь скучным, практически каждая неделя подбрасывает новые поводы для обсуждений. Так, «Манчестер Юнайтед» уже подписал Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, Давид Алаба перебрался в «Реал», а ПСЖ собрал интересную коллекцию новичков: Доннарумма, Рамос, Хакими и Вейналдум. «Бавария» и «Ливерпуль» вытащили из «РБ Лейпцига» молодых и талантливых французских центрбеков — Упамекано и Конате, за «Барселону» сыграют Депай и Агуэро, а «Атлетико» подписал чемпиона Южной Америки Де Пауля.

Это далеко не все заслуживающие внимания сделки, но всегда хочется верить, что самое интересное по-прежнему ждет впереди. Впрочем, это не просто вера — есть и объективные причины полагать, что трансферный рынок еще не раз возьмется пощекотать нас яркими сделками. Во-первых, трансферное окно будет открыто на протяжении всего августа. Во-вторых, есть несколько интересных сюжетов, в которых уже написано несколько глав, но финал остается открытым.

Харри Кейн (Англия) — из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир и лучший ассистент АПЛ -2020/21 занял только седьмое место в турнирной таблице вместе с «Тоттенхэмом». Кейн не скрывал, что перспективы участия в Лиге конференций его не слишком прельщают, форвард долго терпел, но, наконец, решился, что пора двигаться к более зеленым и благодарным пастбищам. «Шпоры» уведомлены о желании капитана, но Даниэл Леви не собирается отпускать Харри, настаивая на том, чтобы он отрабатывал свой контракт до 2024 года.

«Манчестер Сити» предлагает 100 миллионов фунтов и получает отказ, что демонстрирует серьезность намерений «Тоттенхэма». Как и всегда, не исключаем, что «шпоры» просто набивают цену и хотят раскрутить «горожан» на безумное предложение. При этом не исключено, что нарвутся на открытый конфликт с Кейном, который пока проявляет абсолютную сдержанность из уважения к клубу. Но ему придется повоевать за свое будущее, если действительно созрел для ответственного шага и борьбы за трофеи.

Эрлинг Холанд (Норвегия) — из «Боруссии Д» в «Челси»

Ни для кого не секрет, что следующим летом в контракте Эрлинга Холанда с «Боруссией» активируется пункт об отступных в размере 80 миллионов евро — за эту сумму любой клуб сможет забрать норвежца у «шмелей», заручившись его поддержкой. Однако некоторые готовы заплатить в два раза больше сейчас, чтобы сыграть на опережение и не участвовать в аукционе по умасливанию Мино Райолы и отца футболиста.

«Челси» готов потратить целое состояние, чтобы получить Холанда прямо сейчас. Во-первых, Тухелю нужен нападающий, ведь Жиру ушел, Абрахам не подходит, а Вернер не попадает. Во-вторых, Эрлинг, возможно, определяющий футболист следующего десятилетия. Сам Холанд пока планирует оставаться в «Боруссии» и шокирован озвученной суммой в 175 миллионов евро. Но кто скажет, что это невозможно?

Килиан Мбаппе (Франция) — из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»

Испанский журналист Хосеп Педрероль с весны говорит о том, что в августе «Реал» подпишет Килиана Мбаппе. У этого дяденьки завидная проходимость инсайдов в этом году: пророчил прощания с Зиданом и Рамосом, первым сообщил о готовящемся трансфере Варана в «Манчестер Юнайтед». Кажется, уже никто не сомневается, что Мбаппе наденет футболку «сливочных», остается только один вопрос — этим летом или следующим?

Контракт с ПСЖ французский форвард продлевать не собирается, так что парижане могут сдаться и продать Килиана сейчас или дождаться следующего лета, когда контракт Мбаппе закончится. «Пари Сен-Жермен» будет упираться до последнего, но футболист настроен серьезно. Сделка с «Реалом» действительно может состояться в конце августа, этот переход может стать главным событием лета на трансферном рынке.

Джек Грилиш (Англия) — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

Еще один футболист голодный до трофеев сборной Англии для Хосепа Гвардиолы. Еще в июне писали, что Грилиш одной ногой в «Манчестер Сити», но пока плеймейкер остается футболистом «Астон Виллы». Тяжелое решение для Джека, который привык быть «первым парнем на деревне», в то время как у Гвардиолы может даже не получить твердого места в стартовом составе.

С другой стороны, в сентябре Грилишу исполнится 26 лет. Когда, если не сейчас? Такие предложения имеют срок действия, и следующим летом Джек может оказаться менее привлекательным для топ-клубов, если «Астон Вилла» проведет неудачный сезон, или полузащитник столкнется с травмами. Если у Грилиша есть желание проверить себя на высшем уровне, то отбросить сомнения, зажмуриться и прыгнуть.

Поль Погба (Франция) — из «Манчестер Юнайтед» в неизвестность

Пять лет назад француз присоединился к МЮ за рекордную на тот момент сумму в 105 миллионов евро. Действующий контракт Погба истекает в следующем году, и попытки МЮ продлить отношения с футболистом пока не увенчались успеха. Если верить инсайдерам, в клубе уже отчаялись договориться с Полем и готовы отпустить его этим летом, чтобы выручить хотя бы 50-60 миллионов евро. Может быть, уйдет в ПСЖ или «Ювентус», а вот слухи о переходе в «Ливерпуль» не вызывают доверия.

Антуан Гризманн (Франция) — из «Барселоны» без любви

«Барселона» по-прежнему в тяжелом финансовом положении, но Лапорта не оставляет попыток продлить контакт с Лионелем Месси, который уже почти месяц остается свободным агентом. При этом «блаугранас» не укладываются в обозначенный Ла Лигой потолок зарплат, что не позволяет заявить новых футболистов.

Избавиться от Коутиньо и Умтити пока не получается, попутно «Барса» ведет отчаянные поиски покупателя для Антуана Гризманна. Слухи об обмене на Сауля Ньигеса с «Атлетико» не подтвердились, сейчас «Барселона» надеется продать чемпиона мира за пределы Испании. Сделать это будет непросто, ведь проблемы «Барсы» ни для кого ни являются секретом. Гризманна, может, и заберут до конца лета, но условия сделки будет диктовать покупатель.