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Почеттино: «Мбаппе не говорил мне, что хочет покинуть ПСЖ»

вчера, 13:59

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, что нападающий Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.

Говорил ли мне Мбаппе, что он не хочет продлевать контракт с клубом? У нас были частные разговоры, но он мне не говорил ничего подобного. Уйдет ли он из клуба в следующем сезоне? Я не могу предсказывать будущее. Я не думаю о том, что может или не может произойти. Факт, что у него остался только один год по контракту, но мы будем относиться к нему как игроку, у которого еще 5 лет по соглашению.

Ранее Почеттино рассказал о выборе основного голкипера ПСЖ.

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протон1
протон1
вчера в 19:09
ПСЖ» не отпустит Мбаппе, потому что не нуждается в деньгах
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:57
Почетино все узнаёт последним))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:09
Единственный, кому об этом не говорил Мбаппе, это Почеттино)
Ну не говорил и не говорил, Почеттино узнает об этом тогда, когда увидит Мбаппе в стартовом составе другой команды...
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:04
Доигрался, сейчас мало денег у всех
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:02
Это Камерунское Эму не скажет,ему нужно выбить хорошую зарплату и с ней перейти в Реал ,это же принцип Афро-Французов.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 14:01
На лавку надо посадить зазвездился совсем
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