Почеттино: «Мбаппе не говорил мне, что хочет покинуть ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, что нападающий Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.
Говорил ли мне Мбаппе, что он не хочет продлевать контракт с клубом? У нас были частные разговоры, но он мне не говорил ничего подобного. Уйдет ли он из клуба в следующем сезоне? Я не могу предсказывать будущее. Я не думаю о том, что может или не может произойти. Факт, что у него остался только один год по контракту, но мы будем относиться к нему как игроку, у которого еще 5 лет по соглашению.
Ранее Почеттино рассказал о выборе основного голкипера ПСЖ.
Ну не говорил и не говорил, Почеттино узнает об этом тогда, когда увидит Мбаппе в стартовом составе другой команды...
Ну не говорил и не говорил, Почеттино узнает об этом тогда, когда увидит Мбаппе в стартовом составе другой команды...