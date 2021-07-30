Почеттино: «Мбаппе не говорил мне, что хочет покинуть ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал слухи, что нападающий не собирается продлевать контракт с клубом.

Говорил ли мне Мбаппе, что он не хочет продлевать контракт с клубом? У нас были частные разговоры, но он мне не говорил ничего подобного. Уйдет ли он из клуба в следующем сезоне? Я не могу предсказывать будущее. Я не думаю о том, что может или не может произойти. Факт, что у него остался только один год по контракту, но мы будем относиться к нему как игроку, у которого еще 5 лет по соглашению.