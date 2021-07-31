Матч «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить до 500 болельщиков

Стало известно, какое количество зрителей смогут посетить матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».
По предписанию главного государственного санитарного врача России матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить только 500 болельщиков.
Недавно появилась информация о том, сколько людей смогут посетить центральный матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
а вы не рассматриваете вариант с "сезонным" вариантом фэнтези? Т.е. вот перед первым туром РПЛ игрок собирает состав и всё - больше никаких трансферов либо вообще до конца последнего тура, либо, хотя бы до конца первого круга. Не знаю, кого как, а меня жутко напрягает чуть ли не ежедневная необходимость ротировать состав, иначе другие игроки настолько этим парятся, что моментально выходят вперёд по кол-ву очков, ротируя состав как маньяки)
а вы не рассматриваете вариант с "сезонным" вариантом фэнтези? Т.е. вот перед первым туром РПЛ игрок собирает состав и всё - больше никаких трансферов либо вообще до конца последнего тура, либо, хотя бы до конца первого круга. Не знаю, кого как, а меня жутко напрягает чуть ли не ежедневная необходимость ротировать состав, иначе другие игроки настолько этим парятся, что моментально выходят вперёд по кол-ву очков, ротируя состав как маньяки)