ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Матч «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить до 500 болельщиков

вчера, 09:20
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород17:30 Не начался

Стало известно, какое количество зрителей смогут посетить матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».

По предписанию главного государственного санитарного врача России матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить только 500 болельщиков.

Недавно появилась информация о том, сколько людей смогут посетить центральный матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Все новости
Источник: ФК "Урал"
Фанаты «Локомотива» — руководству: «Нас информационно бомбят, а вы молчите»
Вчера, 23:53 Комментарии11
Болельщики «Локомотива» покинули трибуны перед матчем с ЦСКА
Вчера, 20:10 Комментарии6
Болельщики «Бенфики» не посетят матч ЛЧ против «Спартака» в Москве
Вчера, 14:02 Комментарии3
ОфициальноРПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве
30 июля Комментарии9
ОфициальноМатч ЦСКА — «Локомотив» смогут посетить до 3 тыс. зрителей
30 июля Комментарии6
ОфициальноВ «Спартаке» объяснили, почему не продают билеты на матч с «Бенфикой»
29 июля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:19
Главное что границы открыты и метро битком , в этих местах вируса нет. А вот на стадионе , на свежем воздухе он просто кишит , и сам бросается на тебя)))
pomor45
pomor45
вчера в 13:35
Возможно, что этого достаточно для всех желающих.
bashnat013
bashnat013
вчера в 10:49, ред.
Можно подумать туда больше собиралось
beefs
beefs
вчера в 09:34
500 - это ничего, корона видно прижала...
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:29
Почему 500 человек а не 5000?
jobss
jobss ответ Cules2013 (раскрыть)
вчера в 09:27
Доброе утро! Изменения в конкурсе не планируются
Cules2013
Cules2013 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 09:25
Это, конечно, вопрос из серии "если бы да кабы", но всё же спрошу:
а вы не рассматриваете вариант с "сезонным" вариантом фэнтези? Т.е. вот перед первым туром РПЛ игрок собирает состав и всё - больше никаких трансферов либо вообще до конца последнего тура, либо, хотя бы до конца первого круга. Не знаю, кого как, а меня жутко напрягает чуть ли не ежедневная необходимость ротировать состав, иначе другие игроки настолько этим парятся, что моментально выходят вперёд по кол-ву очков, ротируя состав как маньяки)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100