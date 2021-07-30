ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве

вчера, 14:12

РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с допуском зрителей на трибуны во время матчей в Москве.

Управление Роспотребнадзора по Москве передало предложение правительству столицы допускать зрителей на массовые мероприятия за исключением мероприятий в организациях культуры и образования после расчета показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции за две последние календарные недели. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 человек. Московские футбольные клубы сообщат о порядке допуска болельщиков на матчи дополнительно.

Ранее стало известно, сколько людей смогут посетить центральный матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Все новости
Источник: premierliga.ru
ОфициальноМатч ЦСКА — «Локомотив» смогут посетить до 3 тыс. зрителей
Вчера, 13:46 Комментарии7
ОфициальноВ «Спартаке» объяснили, почему не продают билеты на матч с «Бенфикой»
29 июля Комментарии14
ОфициальноНа матч «Уфа» — «Динамо» не будет свободной продажи билетов
29 июля Комментарии6
ОфициальноНа матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек
29 июля Комментарии11
ОфициальноМатч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдёт без зрителей
28 июля Комментарии8
«Спартак» рассказал о допуске зрителей на матчи с «Крыльями» и «Бенфикой»
28 июля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ второй (раскрыть)
вчера в 22:39
А например с ситуацией в метро им не по барабану ???
Метро куда опаснее, чем любое другое мероприятие.
Однако Роспотребнадзор не закрывает МЕТРО 🚇.
И любую ситуацию они не просто должны, а ОБЯЗАНЫ понимать и анализировать, а только потом принимать решения. Это у них работа такая !!!
протон1
протон1
вчера в 19:08
ПЦР тесты? Вакцинированные? Антитела? Отклонить
Футбол - это же не Анапа и Сочи, где пол-Москвы без масок загорает
второй
второй ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:52
а что роспотребнадзор должен понимать ситуацию в футболе?Они занимаются своим делом и им ДОЛЖНО быть по барабану футбол или хоккей или др. массовые мероприятия!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:46
Такое складывается ощущение что в Роспотребнадзоре полное непонимание ситуаций и таких же решений в отношении футбола ⚽ !!!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 14:43
Как газпрому нужно будет так и решат)))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:33
Три тысячи человек это даже меньше десяти процентов от общей численности.
An Jo
An Jo
вчера в 14:30
на пляжах народу и то больше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:14
В таком случае и метро надо закрывать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100