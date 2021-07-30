РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве

РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с допуском зрителей на трибуны во время матчей в Москве.
Управление Роспотребнадзора по Москве передало предложение правительству столицы допускать зрителей на массовые мероприятия за исключением мероприятий в организациях культуры и образования после расчета показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции за две последние календарные недели. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 человек. Московские футбольные клубы сообщат о порядке допуска болельщиков на матчи дополнительно.
Ранее стало известно, сколько людей смогут посетить центральный матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Метро куда опаснее, чем любое другое мероприятие.
Однако Роспотребнадзор не закрывает МЕТРО 🚇.
И любую ситуацию они не просто должны, а ОБЯЗАНЫ понимать и анализировать, а только потом принимать решения. Это у них работа такая !!!
Метро куда опаснее, чем любое другое мероприятие.
Однако Роспотребнадзор не закрывает МЕТРО 🚇.
И любую ситуацию они не просто должны, а ОБЯЗАНЫ понимать и анализировать, а только потом принимать решения. Это у них работа такая !!!
Футбол - это же не Анапа и Сочи, где пол-Москвы без масок загорает
Футбол - это же не Анапа и Сочи, где пол-Москвы без масок загорает