РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве

РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с допуском зрителей на трибуны во время матчей в Москве.

Управление Роспотребнадзора по Москве передало предложение правительству столицы допускать зрителей на массовые мероприятия за исключением мероприятий в организациях культуры и образования после расчета показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции за две последние календарные недели. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 человек. Московские футбольные клубы сообщат о порядке допуска болельщиков на матчи дополнительно.