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Матч ЦСКА — «Локомотив» смогут посетить до 3 тыс. зрителей

вчера, 13:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив20:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА рассказала, какое количество болельщиков смогут посетить матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы, а также на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей.

Ранее стало известно, сколько будет допущено зрителей на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

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протон1
протон1
вчера в 19:12
А если все с кодами, то почему не 30 тыщ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kukuruzonax (раскрыть)
вчера в 14:48
Сначала сходи в ковтдрую реанимацию, а потом требуй на футбол ч обы тебя пустили. Так разумнее будет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:40
Ну хоть так. Все лучше , чем совсем без зрителей.
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 14:05
Проклятые фашисты не пускают людей на футбол, чтоб им до конца их никчёмной жизни Дpoчyбa снился.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:03
Это лучше чем ни одного.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:03
это хорошо....
vmateama79gw
vmateama79gw
вчера в 13:48
Достаточное количество придет на матч
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