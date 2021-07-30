Матч ЦСКА — «Локомотив» смогут посетить до 3 тыс. зрителей

Пресс-служба ЦСКА рассказала, какое количество болельщиков смогут посетить матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы, а также на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей.