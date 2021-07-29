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На матч «Уфа» — «Динамо» не будет свободной продажи билетов

вчера, 17:20
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 17:30 Не начался

«Уфа» на своём официальном сайте выступила с заявлением об ограничениях на предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдёт в Уфе 31 июля.

Согласно указу главы Республики Башкортостан Радия Хабирова от 26 июля 2021 года № УГ-379 «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», ФК «Уфа» обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу посещения болельщиками матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо». Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек.

Таким образом, ФК «Уфа» принял решение, что в свободной продаже билетов не будет, предстоящий матч смогут посетить: воспитанники школы ФК «Уфа»; сектора активной поддержки клуба; болельщики, купившие абонементы на сезон-2020/2021; фанаты команды соперника по гостевой квоте. Просим отнестись с пониманием, берегите себя и своих близких.

Ранее появилась информация касательно ограничений на матче «Ростов» — «Зенит».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:25
Сплошные убытки от этого.
протон1
протон1
вчера в 19:06
Почему в прошлом году таких жестких мер не было?
Cat01
Cat01
вчера в 18:12
Будем смотреть пл телеку
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:29
В Ростове-на-Дону вообще без зрителей уже второй матч будет
beefs
beefs
вчера в 17:23
да возле телевизора даже уютнее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Те кому надоо,найдут!
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