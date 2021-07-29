На матч «Уфа» — «Динамо» не будет свободной продажи билетов

«Уфа» на своём официальном сайте выступила с заявлением об ограничениях на предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдёт в Уфе 31 июля.

Согласно указу главы Республики Башкортостан Радия Хабирова от 26 июля 2021 года № УГ-379 «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», ФК «Уфа» обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу посещения болельщиками матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо». Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек.