На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек

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вчера, 13:37

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» будет допущено до 500 человек.

На матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартак», запланированный на 30 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет допущено до 500 человек, включая участников матча. В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком».