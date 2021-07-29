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На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек

вчера, 13:37
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» будет допущено до 500 человек.

На матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартак», запланированный на 30 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет допущено до 500 человек, включая участников матча. В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:58
Специалистов давно нет, поэтому у руля стоят дилетанты. Ими легче руководить.
протон1
протон1
вчера в 19:17
Когда решения принимают люди, не способные мыслить и боящиеся "кабычегоневышло", всегда результат будет именно таким
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:59
Да блин облом,но это кому то выгодно
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:21
А что, в Балашихе уже хлев построили?
Gahi
Gahi
вчера в 17:02
Для чего делают прививки, если и этого не достаточно чтобы пустили на стадион 🏟
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:08
Нормально, так))))
LOpp
LOpp
вчера в 14:08
в этой стране к людям стали относиться как к скоту
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:02
могли бы хотя бы пускать всех уколотых, почему бы и нет?
makkie
makkie
вчера в 13:58
Плохо.
Футбол без зрителей - не футбол!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:52
Получается по одному человеку в ряду в каждом секторе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Опять спартачи всё оккупируют...
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