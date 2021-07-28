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Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдёт без зрителей

вчера, 21:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки01.08.2021 в 20:00 Не начался

«Краснодар» на официальном сайте объявил, что матч 2-го тура чемпионата России с «Химками» пройдёт без зрителей на трибунах.

«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч „Краснодар“ – „Химки“ пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении.

Встреча «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее появилась информация касательно ограничений на матче «Ростов» — «Зенит».

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Vik_ont25
Vik_ont25 ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 08:34
"На пляжах" Деньги зарабатывают...
suiw
suiw
вчера в 23:06
Если всё так плохо, почему на пляжах народу полно?
drug01
drug01
вчера в 23:00
Видно эти меры сейчас нужны
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:55
Так ждал этот матч ,большая пауза , соскучился по футболу , билеты купили и бац барада гребанная
Фанат Мутко
Фанат Мутко
вчера в 21:41, ред.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 21:31
    Причина понятна. Наплыв туристов, взрыв ковида
    протон1
    протон1
    вчера в 21:30
    теперь типо можно сказать по решению. какая атмосфера с пандемией в этих городах? типо лакмусовая бумага такая...если без зрителей то ситуация в городе плачевна.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 21:27
    Печально, без зрителей, это не тот футбол, к которому мы привыкли.
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