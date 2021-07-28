Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдёт без зрителей

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вчера, 21:25

«Краснодар» на официальном сайте объявил, что матч 2-го тура чемпионата России с «Химками» пройдёт без зрителей на трибунах.

«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч „Краснодар“ – „Химки“ пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении.

Встреча «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее появилась информация касательно ограничений на матче «Ростов» — «Зенит».