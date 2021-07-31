«Лидс» и Адама Траоре согласовали контракт

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вчера, 11:33

Нападающий «Вулверхэмптона» в скором времени может сменить клуб.

Как сообщает источник, «Лидс» собирается подписать 25-летнего футболиста. Также уточняется, что стороны уже согласовали контракт до 2026 года.

Напомним, что недавно «Лидс» подписал игрока «Барселоны».