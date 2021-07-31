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«Лидс» и Адама Траоре согласовали контракт

вчера, 11:33

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в скором времени может сменить клуб.

Как сообщает источник, «Лидс» собирается подписать 25-летнего футболиста. Также уточняется, что стороны уже согласовали контракт до 2026 года.

Напомним, что недавно «Лидс» подписал игрока «Барселоны».

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shlifen
shlifen
вчера в 14:18
Для Лидса отличный вариант усиления состава. Тем более игрок атлетичный и думаю вполне подойдёт под футбол Бьелсы. Лидсу конечно нужно усиливаться - состав у них - для борьбы за выживание в АПЛ, но благодаря гению Бьелсы команда смогла спокойно финишировать в середине таблицы, но состав всё равно нужно усиливать, думаю что за 7 место (Лига Конференций) руководство Лидса было бы не против побороться в будущем сезоне.
Павлинам бы ещё форварда неплохого на замену Бэмфорду бы найти и для расширения обоймы - игрока в центр-поля (в защиту на фланг уже благо взяли Фирпо)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:48
Лидс собирается бороться за высокие места!
shlomo
shlomo
вчера в 11:46
Лидс прямо активен на трансфертном рынке...
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