«Лидс» и Адама Траоре согласовали контракт

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в скором времени может сменить клуб.
Как сообщает источник, «Лидс» собирается подписать 25-летнего футболиста. Также уточняется, что стороны уже согласовали контракт до 2026 года.
Напомним, что недавно «Лидс» подписал игрока «Барселоны».
Павлинам бы ещё форварда неплохого на замену Бэмфорду бы найти и для расширения обоймы - игрока в центр-поля (в защиту на фланг уже благо взяли Фирпо)...
Павлинам бы ещё форварда неплохого на замену Бэмфорду бы найти и для расширения обоймы - игрока в центр-поля (в защиту на фланг уже благо взяли Фирпо)...