Гризманн и Коутиньо останутся в «Барселоне»

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вчера, 10:20

Нападающий и полузащитник останутся в «Барселоне», сообщает As.

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб ищет возможности продать обоих дорогостоящих игроков из-за трудного финансового положения клуба. Однако по информации источника, оба игрока останутся в «Барсе», так как на них рассчитывает главный тренер .

Ранее стало известно, что Гризманна хочет вернуть его бывший клуб.