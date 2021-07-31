Гризманн и Коутиньо останутся в «Барселоне»

Нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Филиппе Коутиньо останутся в «Барселоне», сообщает As.
Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб ищет возможности продать обоих дорогостоящих игроков из-за трудного финансового положения клуба. Однако по информации источника, оба игрока останутся в «Барсе», так как на них рассчитывает главный тренер Рональд Куман.
Ранее стало известно, что Гризманна хочет вернуть его бывший клуб.
Ждем дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.
Ждем дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.