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Гризманн и Коутиньо останутся в «Барселоне»

вчера, 10:20

Нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Филиппе Коутиньо останутся в «Барселоне», сообщает As.

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб ищет возможности продать обоих дорогостоящих игроков из-за трудного финансового положения клуба. Однако по информации источника, оба игрока останутся в «Барсе», так как на них рассчитывает главный тренер Рональд Куман.

Ранее стало известно, что Гризманна хочет вернуть его бывший клуб.

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протон1
протон1
сегодня в 01:15
Продать Гризманна, а на вырученные деньги расторгнуть контракты с Умтити и Коутиньо и тд.
Q-J-G
Q-J-G ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:33
рассчитывать в другом смысле, не в смысле считать...

....Однако по информации источника, оба игрока останутся в «Барсе», так как на них рассчитывает главный тренер Рональд Куман...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:28
расчётами должен заниматься не тренер,а БУХ-галтерия.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:26
ЭТИМ ПАРНЯМ СУЖДЕНО ОСТАТЬСЯ В БАРСЕ,В ОТЛИЧИИ ОТ АРГЕНТИНЦА. Месси начинает нервничать и активно пережёвывать чипсы. ТУТ главное,ложку не проглатить.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:38
капец!!! Скорее не смогли продать, Кумана еще приплели))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:56
Были бы желающие их купить, продали бы...
А так, приходится Куману - рассчитывать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:46
"Барселона" балансирует на грани финансового кризиса. Гризмана и Коутиньо наверное лучше выгодно продать, параллельно разгрузив зарплатную ведомость.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:34
То что Куман рассчитывает на эту парочку , верится с трудом, скорее вообще не верится . Просто желающих брать этих двоих , которые напоминают залежалый товар , никто не хочет. Оба сейчас не в лучших кондициях , да и зарплата у обоих немаленькая , потому и очередь за ними не выстраивается. Но все эти новости из области слухов, так что все еще может поменяться не единожды.
Ждем дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:23
Никому Гризманна спихнуть не удалось.
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