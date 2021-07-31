Белотти, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию

По данным источника, «Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти.
Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба.
Также утверждается, что окончательного решения Белотти еще не принял.
Ранее стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Белотти.
Красивая была бы история....
Красивая была бы история....
"Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба."
Так ведь выгодное предложение от Зенита,а не от какого-нить другого клуба..
"Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба."
Так ведь выгодное предложение от Зенита,а не от какого-нить другого клуба..
И Зенит тут не при чём....
Или те на ветке от команд которых сбегают даже Гаичи и Педро Роши увидели в написанном тексте что Белотти не хочет именно в Зенит ????
И Зенит тут не при чём....
Или те на ветке от команд которых сбегают даже Гаичи и Педро Роши увидели в написанном тексте что Белотти не хочет именно в Зенит ????
Белоти лишь пару кг сбросил)
Белоти лишь пару кг сбросил)
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
А,как же с детства за Зенит?)))))
А,как же с детства за Зенит?)))))