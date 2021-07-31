Белотти, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию

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вчера, 15:02

По данным источника, «Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Торино» .

Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба.

Также утверждается, что окончательного решения Белотти еще не принял.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Белотти.