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Белотти, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию

вчера, 15:02

По данным источника, «Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти.

Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба.

Также утверждается, что окончательного решения Белотти еще не принял.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Белотти.

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mars6791
mars6791
вчера в 21:49
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    вчера в 20:58
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 20:25
      Имеет право....
      tigrok
      tigrok
      вчера в 19:45
      Италия - Зенит - Китай
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 19:28
      А если прочитать повнимательней..
      "Однако сообщается, что форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба."
      Так ведь выгодное предложение от Зенита,а не от какого-нить другого клуба..
      LOpp
      LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 19:11
      Он может и под и над))
      13 RUS
      13 RUS
      вчера в 18:45
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 17:55
        Написано же что Белотти не хочет перезжать в РОССИЮ....
        И Зенит тут не при чём....
        Или те на ветке от команд которых сбегают даже Гаичи и Педро Роши увидели в написанном тексте что Белотти не хочет именно в Зенит ????
        sv_1969
        sv_1969 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:08
          Kirill Sersnjov
          Kirill Sersnjov ответ ДАША Д (раскрыть)
          вчера в 17:00
          В Лацио Иммобиле получает зп как Дзюба. Так что и в Италии зп не меньше рпловских
          Kirill Sersnjov
          Kirill Sersnjov
          вчера в 16:56
            juvenale
            juvenale
            вчера в 16:45, ред.
            как это так хахаха все же мечтают там играть
            протон1
            протон1
            вчера в 16:41
            Я уже писал, что кроме участия в ЛЧ Зениту топ игрокам предложить нечего.
            SAFqwer
            SAFqwer
            вчера в 16:28
            По ходу просто с головой дружит...
            андрей индия
            андрей индия
            вчера в 16:25
            Да как же так … он что совсем берега попутал ? Не знает что ли что Зениту не принято отказывать …Зенит дважды не приглашает … а ещё надсмехались над Краснодарским Кардобой , который все таки променял Бундеслигу на наше Болото … сейчас Чемпион Европы все бросит , в том числе лучшую Серию А , и приедет в лучший Клуб Самой Веселой Лиги … Даже за дорого … Теперь будете пытаться за очень дорого …
            1bear
            1bear
            вчера в 16:02
            что же европейцы в Россию то так не хотят????
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
            вчера в 15:58
            Чемпион европы Манчини и Донарума)
            Белоти лишь пару кг сбросил)
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
            вчера в 15:57
            Дзюба может и под нападающим сыграть если продлят и его на вкусных условиях)
            Ironigor
            Ironigor
            вчера в 15:57
            Глупо было бы даже представить, что Белотти перейдёт в Зенит ! Став Чемпионом Европы повысив свой ценник он я думаю сможет выбирать предложения из топ клубов Европы. Он прекрасно понимает что перейдя в российский клуб может остаться в тени своей карьеры. Ему только остаётся ждать лучшего предложения и я думаю в скором времени он его дождётся !!! Удачи !!!
            Всем Добра !!!
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 15:56
            Очень жаль, хотелось бы, чтобы ослабил зенит
            Стасодзюб
            Стасодзюб
            вчера в 15:56
            Белотти- зенит? не не знаю таких.
            ДАША Д
            ДАША Д
            вчера в 15:47
            А зарплату зенитовскую хочется.
            ildar_3871
            ildar_3871
            вчера в 15:46
            Помню в Зените Витсель возил еду своим собачкам из Франции ...
            LOpp
            LOpp
            вчера в 15:43
            Боиться проиграть конкуренцию Дзюбе
            Rattlehead
            Rattlehead ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
            вчера в 15:42
            Дель Канто, Пассони, Руополо, Пелиццоли, Розина, Боккетти, Кришито, Паскуато, Маркизио.
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            вчера в 15:34
            Белотти чемпион европы. Я думаю что у него будут предложения от топовых европейских команд
            rubinovyi2
            rubinovyi2
            вчера в 15:33
            О,как!
            А,как же с детства за Зенит?)))))
            Cat01
            Cat01
            вчера в 15:30
            Это волне вероятно
            shlomo
            shlomo
            вчера в 15:27
            Думаю, что правильно делает....не в деньгах счастье...
            Alex12357
            Alex12357
            вчера в 15:27
            Если хочешь загубить таллант-дуй в Россию!
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