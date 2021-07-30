«Зенит» хочет подписать Антона Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера.
Ранее агент Миранчука отреагировал на слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива».
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Серёжу Семака никто не спрашивает?))
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Серёжу Семака никто не спрашивает?))
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Раздавая сливки, могут остаться без сметаны...