«Зенит» хочет подписать Антона Миранчука

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вчера, 23:34

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера.

Ранее агент Миранчука отреагировал на слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива».