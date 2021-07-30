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«Зенит» хочет подписать Антона Миранчука

вчера, 23:34

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера.

Ранее агент Миранчука отреагировал на слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:04
Локомотив быстро растащат.
felix
felix ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:30
В Сочи, хоть в ЕК сыграет и поможет Сочи трофей взять...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:02
Не вылететь бы Локо после такой распродажи.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 03:44
Локо распродаётся, там немцы затеяли полный передел и на этот сезон, похоже, забили. Видимо, там будет создаваться новая команда с новыми лидерами.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 02:31
Неплохая идея
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:10
Что с паровозами?... Оптом игроков отдают
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:58
Подпишут Антона, потом в аренду
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
сегодня в 00:42
Зачем Зениту этот середняк?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:35
Неужто у Локо всё так плохо? Или они затевают нечто грандиозное...
1bear
1bear
сегодня в 00:29
было бы очень хорошо подписать Антона и брата тоже)))))))
STVA 1
STVA 1 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Баринов вроде в Байер собрался
протон1
протон1
вчера в 23:53
Заверните лучше Баринова! Оздоев не молодеет, постепенно сдаёт. Барриосу через годик пора ехать в Европу.
makkie
makkie
вчера в 23:46
Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера.
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Серёжу Семака никто не спрашивает?))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:44
Жаль Локо, неплохой коллектив и тренер собрались, а тут такое
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 23:43
У Сочи намечается пополнение!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:42
Если только на лавке конкуренцию усилит. Там легов полно. И еще берут. Ему лучше в Локо оставиться.
particular
particular
вчера в 23:39
Эксперименты по ходу сезона, пожалуй, оставят Локо за чертой ожиданий...
Раздавая сливки, могут остаться без сметаны...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 23:36
Локомотив прямо сейчас:
beefs
beefs
вчера в 23:35
отлично, это усилит конкуренцию в нашем чемпионате...
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