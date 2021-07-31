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Петржела: «Уход Азмуна станет огромной потерей для „Зенита“»

вчера, 13:07

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи, что нападающий Сердар Азмун близок к уходу из петербургского клуба.

Недавно стало известно, где Азмун, вероятнее всего, продолжит карьеру.

Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита», это крайне важный игрок. Дзюбе будет очень тяжело без Сердара, у них сложился отличный тандем. Азмун — очень сильный нападающий, он много забивает и создает моменты для партнеров.

В нынешних условиях трансферного рынка найти хорошего нападающего очень трудно. Еще сложнее пригласить его в Россию. Не понимаю, почему из «Зенита» уходят игроки. Да, в Европе сильнее чемпионат, но для меня странно, что перед началом сезона распродают лидеров.

Уход Лунева, Дриусси и возможный отъезд Азмуна очень сильно бьет по амбициям в «Зенита» в Лиге чемпионов. Я и так особо ничего хорошего не ждал, а с уходом Азмуна тем более. Думаю, вылетят с четвертого места, как и в прошлые годы.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 09:21
Ещё упомянут был Клаудиньо! :)
протон1
протон1
сегодня в 01:11
«Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита» ? А получить немотивированного игрока не будет потерей ? Тем более , что переговоры по замене идут с - Гуэдешем - Белотти - Вегхорстом - Куньей - Лаборде и возможно еще с кем-то . Первые четверо как минимум не слабее Азмуна .
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:34
Все возможно!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:33
Подписываюсь под словами: "Дзюбе будет тяжело без Сердара"
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:31
Как знать, возможно и Артём сменит раздевалку.
pomor45
pomor45
вчера в 13:27
Потеря или приобретение измеряется не величиной ушедшего игрока, а разницей между ним и пришедшим. И когда же совершать трансферы, как летом? Зимой, в межсезонье? Ещё хуже.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:25
Дааа!Артемке тяжело будет без Сердара)))) В раздевалке))
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 13:25
Если Азмун настроился в Европу и сидит на чемоданах, то насильно его можно заставить, но играть как в прошлые сезоны он уже не будет, при всём к нему уважении!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:20
Трудно не согласиться мнением Властимила.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 13:12
Наоборот настроен оптимистично. Лунёв, Друисси и Азмун мне не особо нравились как игроки, А на их место придут кто-нибудь из Локомотива и сильный игрок из Европы.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:09
Очень огромная потеря!
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