Петржела: «Уход Азмуна станет огромной потерей для „Зенита“»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слухи, что нападающий близок к уходу из петербургского клуба.

Недавно стало известно, где Азмун, вероятнее всего, продолжит карьеру.

Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита», это крайне важный игрок. Дзюбе будет очень тяжело без Сердара, у них сложился отличный тандем. Азмун — очень сильный нападающий, он много забивает и создает моменты для партнеров.

В нынешних условиях трансферного рынка найти хорошего нападающего очень трудно. Еще сложнее пригласить его в Россию. Не понимаю, почему из «Зенита» уходят игроки. Да, в Европе сильнее чемпионат, но для меня странно, что перед началом сезона распродают лидеров.

Уход Лунева, Дриусси и возможный отъезд Азмуна очень сильно бьет по амбициям в «Зенита» в Лиге чемпионов. Я и так особо ничего хорошего не ждал, а с уходом Азмуна тем более. Думаю, вылетят с четвертого места, как и в прошлые годы.