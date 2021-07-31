«Зенит» предложил «Локомотиву» 8 млн евро за Баринова

«Зенит» намерен осуществить трансфер хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Утверждается, что питерцы предлагают за 24-летнего игрока 8 миллионов евро. Контракт Баринова рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее «Зенит» интересовался еще одним игроком «Локомотива».
В чем проблема Локо? Почему такие резкие телодвижения? А ломать, не строить. Известное правило в жизни, в любой сфере, не только в футболе.
В чем проблема Локо? Почему такие резкие телодвижения? А ломать, не строить. Известное правило в жизни, в любой сфере, не только в футболе.