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«Зенит» предложил «Локомотиву» 8 млн евро за Баринова

сегодня, 00:33

«Зенит» намерен осуществить трансфер хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Утверждается, что питерцы предлагают за 24-летнего игрока 8 миллионов евро. Контракт Баринова рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Зенит» интересовался еще одним игроком «Локомотива».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Паровозов (раскрыть)
сегодня в 07:34
У Миранчука была другая ситуация, а в данном случае мешок это Баринов, который побежал с тонущего корабля
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:31
Стервятники налетели и дети лимита воспользовались ситуацией.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:30
А они ведь продадут
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:26
Похоже распродажа стартовала!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 07:17
Налетели коршуны...
Паровозов
Паровозов
сегодня в 07:04
Миранчук не купился на мешок в своё время, надеюсь и с Бариновым ситуация повториться.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:39
Что-то дёшево за блистательного футболиста
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:34
Ослабляя конкурента, клуб из Питера сам становится слабее.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:31
Теперь растащат Локомотив
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 06:29
Чё мелочиться то ?Зени вполне по силам весь состав Локо отдеребанить.
Если Локо не даёт
Зеня это сам возьмёт
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
сегодня в 06:21
Глупо отдавать Баринова в Зенит за 8 лямов.Дмитрий должен уехать в Европу за 15,но никак не к питерцам
mars6791
mars6791
сегодня в 06:15
Зенит как всегда, первый на скупке " краденного".
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:14
Какой-то стрелочник "звезда"
Направил дружно поезда
На Питер, мля, на Питер мля, на Питер...
1bear
1bear
сегодня в 05:24
у Зенита хорошие шансы поживиться на распродаже ! )))))))
drug01
drug01
сегодня в 04:35
ЗАЧЕМ Зенит разоряет команды
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 02:15
Не понимаю Локо Баринов один из дучших в РПЛ неужели РЖД надоел клуб
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 01:58
Локо пускают под откос, но зачем? Неужели будет крутой разворот в стратегии развития клуба? У них же Цорн сейчас заправляет, который обновил чемпионский Спартак? Ну тогда если все получиться локо будет через год уже за евро кубки бороться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:46
Такая крень не первый год, когда казалось бы, что команду набравшую ход дербанят. Увольняют тренеров. Кто дёргает за ниточки в РФС? Под кого расчищают тропинку? Или простое? Разгружают з/пл ведомость? Но потом-то, что происходит? Приходят ещё более дорогие игроки, но команды, как таковой на пару лет нет, если не более. Или стиль команды не по нраву боссам РПЛ, РФС? Вспомните призыв руководства Зенита играть всем в атаку? И почему-то тренеры, кто отбирал очки у тн топ остались без работы.. Евсеев, Семин, Бердыев. Заметьте тренеры с характером, несговорчивые. Если, это так, то в РПЛ сами роют себе яму. Команды просто разучаться защищаться, что отразится в еврокубках и уже отразилось после провальных сезонов в Европе. Неспособность вскрыть оборону Маккаби, Ференцвароша, Нефтчи..и др.
В чем проблема Локо? Почему такие резкие телодвижения? А ломать, не строить. Известное правило в жизни, в любой сфере, не только в футболе.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:30
Когда поменяли тренера Юрий Семина год назад (не стали продлевать контракт) в Локомотиве на Марко Николича, то все были довольны и состав шёл по инерции заданным курсом команда заняла в итоге 3 место в Чемпионате РПЛ и выиграла кубок. И вот казалось начало сезона все мысли и силы должны брошены на то чтобы развивать успех и успешное выступления в еврокубках. А на самом деле происходит что-то не понятное в клубе, где готовятся расстаться с ведущими игроками, появилась информация на сайте что Крыховяк уже попрощался со своими партнёрами. Зенит также сделал барское предложение за Баринова Дмитрия, кто следующий на очереди? Вот так от большого состава Локомотива отцепляют СВ вагоны, и с каким составом спрашивается останется Локомотив перед важными матчами, и очень не хотелось бы чтобы в итоги команду пересадили на вагонетку и толкали всем составом чтобы не останавливаться на полпути до финиша. Удачи
steelhead
steelhead ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Вроде, хотят застройщика пустить в Измайлово.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:07
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 00:54
    Надо брать
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:54
    Баринов хороший игрок, но 8 лямов ??!
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:43
    Походу реально у Локо распродажа. Интересно, из-за чего
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:34
    Начинается драка за паровозов))
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