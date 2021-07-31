"Азмун и Ракицкий не покинут «Зенит» этим летом..."

Нападающий Сердар Азмун и защитник Ярослав Ракицкий останутся в «Зените».
Как сообщается, информация о том, что Ракицкий может покинуть питерский клуб этим летом, не соответствует действительности. Также у «Зенита» нет официальных предложений по трансферу Азмуна. Кроме того, форвард рассматривает вариант подписания нового контракта с «сине-бело-голубыми».
Интерес к Азмуну проявляют немецкие и итальянские команды.
- Ну оно и к лучшему.
- Хватит нам одного Локомотива...
- Надо же додуматься - накануне еврокубков распродавать лидеров команды! До зимы подождать уже было невтерпёж?
- Играть-то в ЛЕ с кем будете? Или вы уже не будете???
- Ну оно и к лучшему.
- Хватит нам одного Локомотива...
- Надо же додуматься - накануне еврокубков распродавать лидеров команды! До зимы подождать уже было невтерпёж?
- Играть-то в ЛЕ с кем будете? Или вы уже не будете???
Только если на меньшие деньги и на лавку !
Только если на меньшие деньги и на лавку !
Разница как между "россиянин" и "русский". Удмурт или адыгеец - россияне, но не русские.
Вот и он иранец, но не перс, в Иране не только персы живут.
*Зануда мод офф*)))
Разница как между "россиянин" и "русский". Удмурт или адыгеец - россияне, но не русские.
Вот и он иранец, но не перс, в Иране не только персы живут.
*Зануда мод офф*)))
ответ David Young (раскрыть)
Сегодня 18:14, ред.
а мне все одно Иран , Ирак
---
Скверно у вас там в Башкортостане географии учат
ответ David Young (раскрыть)
Сегодня 18:14, ред.
а мне все одно Иран , Ирак
---
Скверно у вас там в Башкортостане географии учат
Когда пышные проводы Ярослава на заслуженную пенсию?)
Когда пышные проводы Ярослава на заслуженную пенсию?)
Во-вторых и за Ракицкого тоже.
Во-вторых и за Ракицкого тоже.