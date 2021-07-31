"Азмун и Ракицкий не покинут «Зенит» этим летом..."

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вчера, 17:22

Нападающий и защитник останутся в «Зените».

Как сообщается, информация о том, что Ракицкий может покинуть питерский клуб этим летом, не соответствует действительности. Также у «Зенита» нет официальных предложений по трансферу Азмуна. Кроме того, форвард рассматривает вариант подписания нового контракта с «сине-бело-голубыми».

Интерес к Азмуну проявляют немецкие и итальянские команды.