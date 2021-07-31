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Азмун и Ракицкий не покинут «Зенит» этим летом

вчера, 17:22

Нападающий Сердар Азмун и защитник Ярослав Ракицкий останутся в «Зените».

Как сообщается, информация о том, что Ракицкий может покинуть питерский клуб этим летом, не соответствует действительности. Также у «Зенита» нет официальных предложений по трансферу Азмуна. Кроме того, форвард рассматривает вариант подписания нового контракта с «сине-бело-голубыми».

Интерес к Азмуну проявляют немецкие и итальянские команды.

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Мага Шульман
Мага Шульман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:32
А ты чей футбол имеешь в виду? Не "армейский"ли? Видели вчера, в очередной раз. Немудрено, что этот футбол у Влашича уже в печенке сидит.
протон1
протон1
сегодня в 00:41
то переговоры идут. то остается. шорт побери .
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:58
"Азмун и Ракицкий не покинут «Зенит» этим летом..."

- Ну оно и к лучшему.

- Хватит нам одного Локомотива...

- Надо же додуматься - накануне еврокубков распродавать лидеров команды! До зимы подождать уже было невтерпёж?

- Играть-то в ЛЕ с кем будете? Или вы уже не будете???
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:46
Азмун хочет золотой контракт у бомжей, никому в Европе он не нужен.
Только если на меньшие деньги и на лавку !
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:10, ред.
Со временем, один станет ещё дешевле, а другой ещё более медленным и лишним
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 19:47
Надеюсь, Азмун не продлит контракт и ... в топ чемпионат.
Asper
Asper ответ mtoc57 (раскрыть)
вчера в 19:43
Перс - это национальность, по документам он иранец.
Разница как между "россиянин" и "русский". Удмурт или адыгеец - россияне, но не русские.
Вот и он иранец, но не перс, в Иране не только персы живут.
*Зануда мод офф*)))
mtoc57
mtoc57 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 19:36
Я в курсе откуда он,но по документам - перс.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 19:32
Аспер прав, Азмун иранский туркмен
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 19:30
Целый месяц до закрытия окна, никто пока не знает как получится с Азмуном.
Asper
Asper
вчера в 19:30
    Asper
    Asper ответ mtoc57 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Азмун не перс, он туркмен - и это не шутка, их много на северо-востоке Ирана живёт)
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Забыл благородного Семака,генерал-адмирала,зная что оголяет центр Рубина,метнулся за очередным золотом в Зенит,перед завершением карьеры...((
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Мага Шульман (раскрыть)
    вчера в 19:05
    А мне это и не надо знать и неинтересно. Я просто знаю, что 99 % переходов Зенит и Газпром продавливают денежным мешком. Начиная с Погребняка из Томи, включая Бухарова из Рубина и завершая Ловреном из Ливерпуля. Большинство перед деньгами устоять не могут, плюя при этом на футбол. Но некоторым (единицам) футбол дороже и интереснее газпромовского денежного мешка.
    mars6791
    mars6791
    вчера в 19:04
    Жаль, что Азмун не поднялся выше уровня РПЛ.
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:46
    А ты знаешь, во что Зенит оценивает их?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:44
    Продать за приемлемую сумму не удалось.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Мага Шульман (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Прочитай внимательно мой текст. Речь о зените, а не о Европе. В Европе бюджетные деньги, к тому же огромные, профессиональным футболистам не платят. Это фишка зенита и газпрома
    112910415
    112910415
    вчера в 18:37
    главное, чтоб Артём в Европу не убежал !
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:34
    Никто никого не покупает. Остаются одни интересы.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:32
    Ракицкий пристроится к Тимощуку...

    Когда пышные проводы Ярослава на заслуженную пенсию?)
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:28
    Насчет Влашича еще ничего не известно, а Фернандес... Там он никому не нужен, таких там хватает. Это он у нас в топчиках числится, так у нас ведь чемпионат шибко убогий. А там....
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Cat01 (раскрыть)
    вчера в 18:20
    А Дзюба не нужен ?
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:20
    Они очень нужны команде
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 18:18
    А далеко находится Ирак от России ?
    mtoc57
    mtoc57 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 18:17
    Во-первых Азмун - перс,а это Иран ,а не Ирак!
    Во-вторых и за Ракицкого тоже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 18:16
    Это новость для всей РПЛ " Деньги Газпрома перебивают любое предложение из Европы" Хотя об этом и так все знали. Но за редким исключением в лице Фернандеса и Влашича это работает.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 18:14, ред.
    а мне все одно Иран , Ирак )
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 18:14
    Вот так всегда,интересовались,пробовали,хвалили,но замуж не брали...)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 18:13
    нет в Питере больше Аршавиных , Заболотных , играют иракцы за Зенит !
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