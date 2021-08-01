Семак: «Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

Игра получилась неплохая несмотря на погодные условия: было достаточно жарко, кроме того, качество газона для этого времени года непривычное. Хорошая и качественная игра, за исключением допущенных нами ошибок в обороне, которые позволили «Ростову» забить. Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили. Хорошая игра, всю команду и болельщиков поздравляю с победой.