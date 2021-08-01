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Семак: «Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили»

01 августа 2021, 22:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

Игра получилась неплохая несмотря на погодные условия: было достаточно жарко, кроме того, качество газона для этого времени года непривычное. Хорошая и качественная игра, за исключением допущенных нами ошибок в обороне, которые позволили «Ростову» забить. Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили. Хорошая игра, всю команду и болельщиков поздравляю с победой.

Ранее российский арбитр раскритиковал судейство в матче «Ростов» — «Зенит».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:03
Сережа переиграл Валеру.
viv
viv ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 00:36, ред.
До гола Ерохина было нарушение правил. Гол засчитан не верно. Плюс Мешков не назначил ещё один пенальти в ворота Зенита, когда Кержаков кулаком попал в лицо Комличенко.
beefs
beefs
01 августа в 23:24
А ничего не сказал о 13 игроке, имею ввиду Мешкого, как красиво он посадил всю защиту Ростова на карточки как только Ростов активизировался после забитого гола...
VeniaminS
VeniaminS
01 августа в 23:23
Сыграли хорошо для начала чемпионата.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 23:15
Два тура. Дзюба и Соболев нулевые, абсолютно. И нечего им делать в сборной
minai
minai ответ nubom (раскрыть)
01 августа в 23:14
Ну да, таблица тормозит. И Семак тормозит.
STVA 1
STVA 1
01 августа в 23:06
В РПЛ конечно зенит победит с такой игрой, а вот в ЛЧ!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 августа в 23:00
Что-то сдается мне, что в сборной вместо Дзюбы Ерохин окажется.
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 22:52
В чемпионате России за счёт класса отдельных игроков Зенит побеждает. Но в еврокубках с такой игрок команду снова ожидает фиаско
Надо Семаку что-то предпринимать. Возвращение Малкома и покупка ещё одного сильного лега кардинально не улучшит ситуацию
nubom
nubom
01 августа в 22:51
Не знаю, не знаю,.. По истечению часа после игрового дня здесь на соккере Зенит опустился на пятое место - ниже НН и наравне с Химками....
протон1
протон1
01 августа в 22:50
Веселая игра с большим количеством голов порадовала. Но круче Ерохина не было никого :)
и в лч. играйте до конца.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 22:48
Могли и больше забить,Ерохин топ!
Cat01
Cat01
01 августа в 22:47
Счёт по игре
drug01
drug01
01 августа в 22:47
Молодцы так держать
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