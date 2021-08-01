Семак: «Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).
Игра получилась неплохая несмотря на погодные условия: было достаточно жарко, кроме того, качество газона для этого времени года непривычное. Хорошая и качественная игра, за исключением допущенных нами ошибок в обороне, которые позволили «Ростову» забить. Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили. Хорошая игра, всю команду и болельщиков поздравляю с победой.
Ранее российский арбитр раскритиковал судейство в матче «Ростов» — «Зенит».
Надо Семаку что-то предпринимать. Возвращение Малкома и покупка ещё одного сильного лега кардинально не улучшит ситуацию
Надо Семаку что-то предпринимать. Возвращение Малкома и покупка ещё одного сильного лега кардинально не улучшит ситуацию
и в лч. играйте до конца.
и в лч. играйте до конца.