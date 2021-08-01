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Сёмин: «Шевченко может возглавить европейский топ-клуб»

01 августа 2021, 17:15

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. Да и результаты говорили сами за себя. Еще важный момент — молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола — это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб.

Шевченко объяснил, почему он принял решение уйти из сборной Украины.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 17:59
Лишь бы в политику не полез.
stanichnik
stanichnik
01 августа в 17:37, ред.
Вполне солидарен с Юрием Павловичем.
yfq8xqu5ascs
yfq8xqu5ascs
01 августа в 17:16
Вполне реально сможет.
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