Непомнящий: «Влашич потерян для ЦСКА»

Российский тренер поделился мнением о ситуации с потенциальным уходом из ЦСКА полузащитника .

Для меня вопрос решен. Психология такая вещь, что когда игрок мыслями где-то далеко, как бы он ни настраивался, будет сложно. Спад Чалова в этом же заключался, парень был готов уйти, но не получилось.