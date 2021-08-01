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Непомнящий: «Влашич потерян для ЦСКА»

01 августа 2021, 19:48

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации с потенциальным уходом из ЦСКА полузащитника Николы Влашича.

Для меня вопрос решен. Психология такая вещь, что когда игрок мыслями где-то далеко, как бы он ни настраивался, будет сложно. Спад Чалова в этом же заключался, парень был готов уйти, но не получилось.

Сейчас, думаю, Влашич потерян для ЦСКА. По крайней мере, пока идет эта трансферная мука. Потом, если он останется, может всё встанет на свои места, но, боюсь, будет очень сложно.

По слухам, на днях ЦСКА отказался обменивать Влашича на одного из футболистов «Милана».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 22:35
Извини, но с "Милый мой" это не ко мне, я не по тем делам. Жаль, что тебя до сих пор не приметили и не взяли в тренерский штаб, отделять пригодных для РПЛ от непригодных...И в ЦСКА уже сколько лет держат и не разглядят и в сборных различных уровней одни бездари, не понимают ничего и берут их...Ты хоть уже как-нибудь намекни там в РФС, что разбираешься лучше остальных...Удачи тебе "Милый мой"...
Bolshoy
Bolshoy ответ ABir (раскрыть)
вчера в 18:07
Ему неинтересно с таким горе-тренером...
Мага Шульман
Мага Шульман ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 08:45
Милый мой, эти игроки - уровня ФНЛ, в лучшем случае. Им не руки тренерской и ясной мысли не хватает, а элементарного мастерства.
SHMEL
SHMEL ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 07:37, ред.
Неудачная ирония...Они и правда неплохие игроки, которым не хватает твёрдой тренерской руки и ясной мысли.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 07:06
Совершенно согласен! Имея в составе суперзвезд, таких , как Обляков и Ахметов, какой нафиг Влашич? Продать, забыть и купить еще парочку ахметовых, или обляковых.
протон1
протон1
01 августа в 23:16
Карьера как у Хонды идёт.
Mi6
Mi6
01 августа в 23:16
Не одну судьбу ещё загубит Гинер
cska1948
cska1948
01 августа в 23:12
Если Влашич и останется в ЦСКА, то прежним Влашичем, как футболист, он уже не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
01 августа в 23:04
Гинер ни причем.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 22:34
Жадность Гинера его сгубила!!!
SHMEL
SHMEL
01 августа в 22:10
По моему Влашичу слишком много внимания. Игрок бесспорно качественный, но легендой ЦСКА уж точно не стал и не станет. Продать и забыть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 21:47
Жаль конечно,но мы и это переживём!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 августа в 21:28
Только за деньги, ни каких обменов....
oFANATo
oFANATo
01 августа в 21:26
Время покажет....чего гадать на кофейной гуще.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 21:18
Команда может играть и без Влашича не в этом проблема.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
01 августа в 21:04
Не стал бы - определенно. Его Кока-кола сгубила.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 21:03
Трудно сказать , как дальше дела пойдут??? Может наоборот заиграет , чтоб кого то заинтересовать.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
01 августа в 20:52
Потому,что нужно уметь не только покупать,но ещё и выгодно и вовремя продавать.Самый яркий пример отсутствие данного умения,это замаринованый в усмерть Карвальо.Человек мог стать звездой европейского футбола,а в итоге "сгнил" в ЦСКА.
ABir
ABir
01 августа в 20:41
Без еврокубков Влашичу в цска не интересно
hgad5a7ke4hm
hgad5a7ke4hm
01 августа в 20:26, ред.
Согласен. За ЦСКА он больше не хочет играть. Есть вероятность карьера его закончится как у Хонды.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ КЭТиК (раскрыть)
01 августа в 20:25
И слава Богу. И надеюсь, Милан вообще к нему интерес потерял и никогда не возобновит.
drug01
drug01
01 августа в 20:20
Надо срочно продавать
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 20:14
Зарплату как в ЦСКА Милан предложить не сможет.
lotsman
lotsman
01 августа в 20:07
Естественно. У него нет никакого настроения на игру.
Ironigor
Ironigor
01 августа в 20:01
Может быть и это может быть и это навсегда !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 19:55
Армия губит
Strashniy
Strashniy
01 августа в 19:53
Это давно уже случилось.
Сидор новый
Сидор новый
01 августа в 19:52
Обидно, армейцы несут потери
David Young
David Young
01 августа в 19:51
Судя по всему так и есть. А жаль, для него самого и для клуба за который он играет это не есть хорошо.
Мaлик
Мaлик
01 августа в 19:49
Никола пока завис
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