Непомнящий: «Влашич потерян для ЦСКА»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации с потенциальным уходом из ЦСКА полузащитника Николы Влашича.
Для меня вопрос решен. Психология такая вещь, что когда игрок мыслями где-то далеко, как бы он ни настраивался, будет сложно. Спад Чалова в этом же заключался, парень был готов уйти, но не получилось.
Сейчас, думаю, Влашич потерян для ЦСКА. По крайней мере, пока идет эта трансферная мука. Потом, если он останется, может всё встанет на свои места, но, боюсь, будет очень сложно.
По слухам, на днях ЦСКА отказался обменивать Влашича на одного из футболистов «Милана».