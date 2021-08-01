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Шиманьски — о матче с «Уфой»: «Обидно было пропустить два мяча за 5 минут»

01 августа 2021, 18:48
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше всё решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться.

Почему так быстро забили третий гол? Разозлились на себя. Мы знали, что можем забить ещё и победить. Спасибо Скопинцеву за суперкросс. Теперь в хорошем настроении готовимся к игре с ЦСКА.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему московский клуб пропустил 2 быстрых гола.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
01 августа в 20:01
Обидно не то слово...
stanichnik
stanichnik
01 августа в 19:48
Пропустить два мяча за пять минут при игре в равных составах, это может быть и обидно, но пропустить два мяча за пять минут от команды имеющей на тот момент численное меньшинство, это позор вселенского масштаба, сопоставимый с поражением от тбилисского Локомотива в прошлом году в ЛЕ. Удача вчера была на стороне Динамо, а над Уфой она жестоко поиздевалась, сначала подарила надежду и тут же похоронила. Не могу понять, за что болельщики других команд так расхваливают Шварца, пока это "Голый король" и вчерашняя игра москвичей продолжает давать много поводов для его критики. Повторюсь в игре Динамо пока много бестолкового бега, зато мало умного футбола. Новикову тоже по началу крупно везло и команда набирала очки чисто на фарте, чем закончилось все помнят. Какую игру покажут в следующем туре в дерби с ЦСКА узнаем через неделю. Болейте за своих, а не против чужих,
shlomo
shlomo
01 августа в 19:10
Пропускать всегда обидно...
ermak6848
ermak6848
01 августа в 19:00
Значит, что плохо в защите у фк " УФА "
Остапчук 67
Остапчук 67
01 августа в 18:53
Три очка не пахнут
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