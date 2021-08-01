Шиманьски — о матче с «Уфой»: «Обидно было пропустить два мяча за 5 минут»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше всё решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться.
Почему так быстро забили третий гол? Разозлились на себя. Мы знали, что можем забить ещё и победить. Спасибо Скопинцеву за суперкросс. Теперь в хорошем настроении готовимся к игре с ЦСКА.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему московский клуб пропустил 2 быстрых гола.