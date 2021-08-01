Шиманьски — о матче с «Уфой»: «Обидно было пропустить два мяча за 5 минут»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше всё решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться.