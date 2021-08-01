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Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»

01 августа 2021, 17:41

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал информацию о том, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины.

Шевченко по собственному желанию покинул сборную Украины, ему наверняка предлагали новый контракт, но он отказался. Андрей Николаевич достойно отработал на посту главного тренера сборной. Думаю, он хочет попробовать себя в клубном футболе.

Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ, но он не поедет в Россию из-за политической ситуации. Андрей Николаевич — мастер своего дела.

Шевченко объяснил, почему он принял решение уйти из сборной Украины.

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Все комментарии
suv8gacwk4wa
suv8gacwk4wa
01 августа в 20:24
Ждем новости кого он возглавит.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 20:03
В Россию он никогда не приедет работать, это ясно
УЕСКА
УЕСКА
01 августа в 19:16, ред.
А сборную России слабо возглавить ему? Справится с нашими пешеходами?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 августа в 18:43
Это не факт
dimagas2
dimagas2
01 августа в 18:11
Это ему совсем без мозга нужно быть...как Рак ,например)))
ДСА
ДСА
01 августа в 18:02
В Россию он не пойдет, можно и не мечтать.
Аксинья
Аксинья
01 августа в 17:51
Да и без политики вряд ли он сунулся бы в наш донный чемпионат))
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 17:50
"..наверняка предлагали.."
"..Думаю, он хочет...."
Гамула сам ниче не знает, а просто предполагает)
shlomo
shlomo
01 августа в 17:50
Осилить бы осилил, но только НО мешает
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