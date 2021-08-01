Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал информацию о том, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины.
Шевченко по собственному желанию покинул сборную Украины, ему наверняка предлагали новый контракт, но он отказался. Андрей Николаевич достойно отработал на посту главного тренера сборной. Думаю, он хочет попробовать себя в клубном футболе.
Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ, но он не поедет в Россию из-за политической ситуации. Андрей Николаевич — мастер своего дела.
Шевченко объяснил, почему он принял решение уйти из сборной Украины.
"..Думаю, он хочет...."
Гамула сам ниче не знает, а просто предполагает)
"..Думаю, он хочет...."
Гамула сам ниче не знает, а просто предполагает)