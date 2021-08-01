Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»

Экс-наставник «Ростова» прокомментировал информацию о том, что покинул должность главного тренера сборной Украины.

Шевченко по собственному желанию покинул сборную Украины, ему наверняка предлагали новый контракт, но он отказался. Андрей Николаевич достойно отработал на посту главного тренера сборной. Думаю, он хочет попробовать себя в клубном футболе.