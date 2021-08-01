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Матвеев: «Качеством игры в матче с „Нижним Новгородом“ я неудовлетворен»

01 августа 2021, 22:30
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Двоякие впечатления по матчу. Игра разбилась на куски. Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощённый футбол, хотя такой установки не было. Хотели растягивать оборону соперника, быстро пытались двигать мяч. Во втором тайме, к сожалению, пропустили гол, отдали инициативу сопернику. В конце был эпизод, в котором могли забить. Но, конечно, качеством игры неудовлетворен.

Сегодня соперник успевал перекрывать зоны. У нас медленно ходил мяч. Мы не смогли найти свободного пространства. Наш опорный полузащитник не так быстро может действовать, как против него сегодня играли. В начале второго тайма мы упростили игру, отдали инициативу. Мы должны были играть в агрессивный футбол. Не было, к сожалению, у Кулакова и Адамова того пространства, которое они любят использовать.

Во время матча «Урал» — «Нижний Новгород» произошёл неприятный инцидент.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:30
разучились играть ... довольно внезапно
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 23:15
Радости мало,очки потеряли на ровном месте
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 23:11, ред.
После первого тайма казалось, что НН не сдюжить, но подопечные Кержакова во втором тайме просто удивили. Команда сильно прибавила и заслуженно сравняла счет. Чудесное преображение гостей было для хозяев очень неожиданно, игра хозяев явно разладилась. Ничья - это для НН хороший результат. 4 очка на старте для дебютанта - это хороший задел.
Всем здоровья.
beefs
beefs
01 августа в 22:40
удивительно это слышать от главного тренера...
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