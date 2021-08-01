Матвеев: «Качеством игры в матче с „Нижним Новгородом“ я неудовлетворен»

Главный тренер «Урала» прокомментировал ничью в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Двоякие впечатления по матчу. Игра разбилась на куски. Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощённый футбол, хотя такой установки не было. Хотели растягивать оборону соперника, быстро пытались двигать мяч. Во втором тайме, к сожалению, пропустили гол, отдали инициативу сопернику. В конце был эпизод, в котором могли забить. Но, конечно, качеством игры неудовлетворен.

Сегодня соперник успевал перекрывать зоны. У нас медленно ходил мяч. Мы не смогли найти свободного пространства. Наш опорный полузащитник не так быстро может действовать, как против него сегодня играли. В начале второго тайма мы упростили игру, отдали инициативу. Мы должны были играть в агрессивный футбол. Не было, к сожалению, у Кулакова и Адамова того пространства, которое они любят использовать.