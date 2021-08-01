Кержаков: «Если подводить итог игры в целом, то доволен»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:1).

Если подводить итог игры в целом, то доволен. Если разбить на отрезки, то первый тайм не удался, поддались волнению, не смогли ничего создать и пропустили гол. Во втором тайме перестроились, внесли коррективы в перерыве. Этот отрезок получился очень хорошим, особенно первые 30 минут. Потом сказалось то, что многие ребята играют постоянно. Сказывалось также давление результата, потому что ничья на выезде — это для нас неплохо, мы только начинаем. Что касается моих реплик в адрес судейской бригады, то это просто эмоции.