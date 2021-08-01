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Кержаков: «Если подводить итог игры в целом, то доволен»

01 августа 2021, 20:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:1).

Если подводить итог игры в целом, то доволен. Если разбить на отрезки, то первый тайм не удался, поддались волнению, не смогли ничего создать и пропустили гол. Во втором тайме перестроились, внесли коррективы в перерыве. Этот отрезок получился очень хорошим, особенно первые 30 минут. Потом сказалось то, что многие ребята играют постоянно. Сказывалось также давление результата, потому что ничья на выезде — это для нас неплохо, мы только начинаем. Что касается моих реплик в адрес судейской бригады, то это просто эмоции.

Во время матча «Урал» — «Нижний Новгород» произошёл неприятный инцидент.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 августа в 23:58
Нижегородцы на старте радуют.
xw8kfezktex5
xw8kfezktex5
01 августа в 21:26
Неплохой результат. Успехов!
протон1
протон1
01 августа в 21:06
Кержакова пора назначать в Зенит...
А Березуцкого в Барселону!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 20:47
Начало у Нижнего просто суперское,так держать!
shlomo
shlomo
01 августа в 20:28
Сергей...пусть так и везет дальше...
Cat01
Cat01
01 августа в 20:21
Начало не плохое..
ДСА
ДСА
01 августа в 20:11
Кержаков похоже везучий тренер.
stanichnik
stanichnik
01 августа в 20:10
Четыре очка на старте для дебютанта это очень хороший результат.
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