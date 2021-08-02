Тикнизян может перейти из ЦСКА в «Локомотив»

Как утверждает источник, защитник Наир Тикнизян близок к переходу из ЦСКА в «Локомотив».
Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, стороны близки к соглашению.
Весной клубы уже вели переговоры о трансфере Тикнизяна, однако игрок в результате остался в ЦСКА.
Напомним, что недавно в обратном направлении отправился другой футболист.
На этом фоне был странный переход Мухина в не еврокубковый клуб, да ещё с туманным будущим. Хотя тут ответ простой деньги у Мухина на первом месте.
Наир Тикнизян если ещё недавно сомневался, то сейчас уж точно понял, где лучше играть, что бы прогрессировать.
Ну, а Мухин не исключено, что в скором будущем ещё обратно проситься будет.
На этом фоне был странный переход Мухина в не еврокубковый клуб, да ещё с туманным будущим. Хотя тут ответ простой деньги у Мухина на первом месте.
Наир Тикнизян если ещё недавно сомневался, то сейчас уж точно понял, где лучше играть, что бы прогрессировать.
Ну, а Мухин не исключено, что в скором будущем ещё обратно проситься будет.