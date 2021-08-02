Тикнизян может перейти из ЦСКА в «Локомотив»

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вчера, 14:05

Как утверждает источник, защитник близок к переходу из ЦСКА в «Локомотив».

Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, стороны близки к соглашению.

Весной клубы уже вели переговоры о трансфере Тикнизяна, однако игрок в результате остался в ЦСКА .

Напомним, что недавно в обратном направлении отправился другой футболист.