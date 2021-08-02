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Тикнизян может перейти из ЦСКА в «Локомотив»

вчера, 14:05

Как утверждает источник, защитник Наир Тикнизян близок к переходу из ЦСКА в «Локомотив».

Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, стороны близки к соглашению.

Весной клубы уже вели переговоры о трансфере Тикнизяна, однако игрок в результате остался в ЦСКА.

Напомним, что недавно в обратном направлении отправился другой футболист.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:21
странноватая идея
протон1
протон1
вчера в 18:57
уверен у Николича парень наверняка еще прибавит. поэтому трансфер хороший. да и для Наира это хорошо. не будет деградировать у березы. Ждем
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:32
В Локо надеюсь идиотов нет,чтоб такие глупые обмены производить.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:56, ред.
Так если хотели от Тикнизяна избавиться тогда бы уж оформили просто бартер....Тикнизян на Мухина. Чего огород городить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:23, ред.
Так уж получается, что молодые железнодорожники постоянно прогрессируют, а вот у армейской молодёжи наоборот в последнее время стадия регресса.
На этом фоне был странный переход Мухина в не еврокубковый клуб, да ещё с туманным будущим. Хотя тут ответ простой деньги у Мухина на первом месте.
Наир Тикнизян если ещё недавно сомневался, то сейчас уж точно понял, где лучше играть, что бы прогрессировать.
Ну, а Мухин не исключено, что в скором будущем ещё обратно проситься будет.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:04
По-моему, у паровоза и своего неликвида хватает.
nubom
nubom ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 15:49
... для участка цепи....
Брулин
Брулин
вчера в 15:39
Достоинств у него не много для игрока в атаке, иначе на скамейке не сидел. Но в целом ситуация с составом такова, что сильно лучше него уровнем игроков нет с паспортом.
berda2003
berda2003
вчера в 15:13
это ченьдж? во, 2 фашиста раздухарились...
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:11
Ну что то армейцы стали распродаваться...
Ironigor
Ironigor ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
вчера в 15:00
Начнём с того а кому это надо его учить , ещё и индивидуально , он что школьник ???))
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:55
Его можно научить, если работать с ним индивидуально и если он захочет.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:48
У меня вообще большой вопрос, а кому он нужен ???
ЧаловЕк без мыслей в голове во время игры. Не читать игру не может, не пас отдать обостряющий. Он свой этап развития оставил где-то, от этого сейчас у него НИЧЕГО, от слова СОВСЕМ не получается. А моменты где хоть что-то получалось, всё это благодаря партнёрам или ошибкам соперников. Как-то так.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:39
Пора Фёдора отдать на попечение Александра Кержакова, может быть тот его и сделает сильнее, хотя бы год-два так, а дальше посмотрим. Играть есть кому, а ему от того как минимум не хуже будет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:39
Какой-то мутняк непонятный, Мухина туда, Тикнизяна сюда..
LOpp
LOpp
вчера в 14:31
купят или обменяют на Миранчука или Баринова
Mi6
Mi6
вчера в 14:28
От Гинера нужно бежать
Mangur
Mangur
вчера в 14:26
От перемены клубов результативность не изменится. Закон Ома
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:24
Рука бульбаша Ганчаренко сделала своё негативное дело.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:22
Туда же и перспективный Чалов !)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:22
Наир давно не прогрессирует, как впрочем и многие другие.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:19
На счет Облякова согласен , от него больше вреда, чем пользы.
drug01
drug01
вчера в 14:19
Нужны перемены игроков
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Если это случится, то вообще не понимаю что творится в стане ЦСКА. Итак всё идёт по наклонной, так ещё и хорошую молодёжь распродаем своим же конкурентам .
Удивительное рядом.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
Последние полгода в цска никто не прогрессирует!
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:17
Верно, спешить не обязательно.

Удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:09
Потом будут локти кусать, лучше бы Облякова отдали как подарок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:08
В честь чего? Наир и у нас нормально прогрессирует.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:07
Сомневаюсь я что ЦСКА продаст молодого перспективного игрока своему конкуренту
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