«Спартак» интересуется правым защитником «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Лутшарел Геертруида попал в сферу интересов российских клубов.
Как сообщается, за 21-летним голландцем следят два клуба Российской Премьер-Лиги. Одним из них, скорее всего, является «Спартак». В мае этого года Геертруида получил травму, из-за которой выбыл из строя на 5 месяцев.
В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей за «Фейеноорд», в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Гремио».
Хотя Спартак многими интересуется... Зарема в курсе?
Хотя Спартак многими интересуется... Зарема в курсе?
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"Кресты", судя по всему. Игрок будет восстанавливаться до зимы, а потом форму набирать. То есть раньше весны в официальных матчах вряд ли сыграет. Тогда какое ж это усиление под ЛЧ?
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"Кресты", судя по всему. Игрок будет восстанавливаться до зимы, а потом форму набирать. То есть раньше весны в официальных матчах вряд ли сыграет. Тогда какое ж это усиление под ЛЧ?