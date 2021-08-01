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«Спартак» интересуется правым защитником «Фейеноорда»

01 августа 2021, 18:05

Защитник «Фейеноорда» Лутшарел Геертруида попал в сферу интересов российских клубов.

Как сообщается, за 21-летним голландцем следят два клуба Российской Премьер-Лиги. Одним из них, скорее всего, является «Спартак». В мае этого года Геертруида получил травму, из-за которой выбыл из строя на 5 месяцев.

В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей за «Фейеноорд», в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Гремио».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
01 августа в 20:08
С такими показателями можно и нападение брать. Мозеса ведь тоже брали в защиту.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 19:30
Через два дня спартак перестанет кем либо интересоваться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ batog (раскрыть)
01 августа в 19:03
Это понятно, но прок?
batog
batog ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 августа в 18:57
Так подбитые дешевле!
Шуnя771
Шуnя771
01 августа в 18:55
Опять подбитого воробья сосватать хотят?))

Хотя Спартак многими интересуется... Зарема в курсе?
ABir
ABir
01 августа в 18:39
Раз интересуются, значит есть необходимость
makkie
makkie
01 августа в 18:29
В мае этого года Геертруида получил травму, из-за которой выбыл из строя на 5 месяцев.
____________________________

"Кресты", судя по всему. Игрок будет восстанавливаться до зимы, а потом форму набирать. То есть раньше весны в официальных матчах вряд ли сыграет. Тогда какое ж это усиление под ЛЧ?
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 18:25
Если он будет играть в нашем чемпионате его по любому будут называть Гертруда
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 18:21
Возраст хороший и статистика. 8 голов зв сезон для защитника очень круто
drug01
drug01
01 августа в 18:15
Долго будет искать....
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 18:14
Я конечно всё понимаю, но пожалейте наших комментаторов. Как они будут выговаривать Лутшарел Геертруида?
протон1
протон1
01 августа в 18:13
Есть отличный повод блеснуть своим остроумием по поводу фамилий агента и главного тренера Спартака.
Валерыч
Валерыч
01 августа в 18:12
Не помешал бы, но опорник гораздо нужнее сейчас.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 августа в 18:09
Хорошая результативность для защитника.
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