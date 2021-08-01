«Спартак» интересуется правым защитником «Фейеноорда»

1627830307

01 августа 2021, 18:05

Защитник «Фейеноорда» попал в сферу интересов российских клубов.

Как сообщается, за 21-летним голландцем следят два клуба Российской Премьер-Лиги. Одним из них, скорее всего, является «Спартак». В мае этого года Геертруида получил травму, из-за которой выбыл из строя на 5 месяцев.

В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей за «Фейеноорд», в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Гремио».