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Бывший ассистент тренера сборной Украины может возглавить «Локомотив»

01 августа 2021, 17:31

В «Локомотиве» может произойти замена главного тренера.

Как сообщается, руководство «железнодорожников» в лице Томаса Цорна и Ральфа Рангника рассматривает бывшего помощника главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти в качестве замены Марко Николичу.

С 2001 по 2015 год итальянский специалист работал ассистентом главного тренера «Милана», а с 2016 года помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.

Ранее стало известно, кого из лидеров клуба намерен продать «Локомотив».

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 08:38
чего то руководство в лице ерунду решили придумать
Tostao
Tostao
вчера в 08:22
Цорн - это футбольный Чубайс.
berda2003
berda2003
01 августа в 22:10
2 фашиста начали войну на ж.д. дорогах... пора партизанам активизироваться...
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
01 августа в 22:05
Это понятно. Что ты не знаешь.
particular
particular
01 августа в 21:44, ред.
Много непредсказуемости, таинственности и избирательности в действиях руководства Локо... Но то, что менагерам даны широкие полномочия на проводимые мероприятия, говорит о серьёзности намерений... ЭТИ болельщиков и футбольную общественность не станут слушать... Они сами себе указ...
pomor45
pomor45
01 августа в 21:24
Им мало того, что рельсы разбирают, так решили для верности ещё и шпалы унести.
Roger Young
Roger Young
01 августа в 21:07, ред.
Тассотти отличный тренер. Я бы хотел его видеть в Зените вместо Семака
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
01 августа в 21:00
Ты это написал 3 часа назад...

А что ты писал, когда Цорн пришёл в "Спартак", откуда мне знать?
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
01 августа в 20:45
А ты хочешь объяснить? Я это писал когда ещё Цорн в Спартак пришёл!
d1metras
d1metras
01 августа в 20:14
По ходу в межсезонье кто то заказал Локо)) идёт полный распил команды и отмывании бабла..
1bear
1bear
01 августа в 19:54
"реформа" в Локо может плохо закончиться....
4RT
4RT
01 августа в 19:28
Вскоре этот Цорн и до тарифов на проезд доберётся! 😁
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
01 августа в 19:19
Так ты и сам уже ответил на свой вопрос!

Он - тренер! Они - "дельцы"!

Дальше пояснять надо?...
Хиромант
Хиромант ответ Трезвый повар (раскрыть)
01 августа в 19:17
А ты им веришь?

Они обещали, что и лидеров команды продавать не будут - а что на самом деле?

Причём не лидеры сами хотят уйти - а их просто выпихивают их команды!
Шуnя771
Шуnя771
01 августа в 19:00
Какие то маневры пошли, темные, с душком личных выгод...)
Сп62
Сп62
01 августа в 18:36
Синицу в руках на журавля, который самостоятельно ещё не летал. Трудно понять.
beefs
beefs
01 августа в 18:32
а в межсезонье чем занимались...
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 18:23
Расходимся пацаны. Уже вышла новость что Локомотив не ищет замену Николичу
Брулин
Брулин
01 августа в 18:06
Если бы Тассотти был способен возглавить какой-нибудь клуб или сборную, его уже давно позвали бы и в Милан, и сейчас после ухода Шевы, в сборную Украины, где он отработал последние 5 лет. Этот мужик хороший ассистент, но не лидер и не вожак
протон1
протон1
01 августа в 17:58
стал переживать за Локомотив. Можно уже бастарда выкинуть из российского футбола ?
lotsman
lotsman
01 августа в 17:50
А чем плох Николич? Чем он не устраивает Локомотив?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Трезвый повар (раскрыть)
01 августа в 17:46
Нелогично. Ни у кого изначально нет тренерского опыта, но начинают же когда-то и выигрывают трофеи. Каррера до Спартака был так же ассистентом, а с красно-белыми стал чемпионом. Вопрос не в регалиях тренерских, а в наличии таланта быть тренером.
Дима Логинов
Дима Логинов
01 августа в 17:43
Если у руководства Локомотива задача максимально экономить, то кот Ахилл за банку сметаны согласится Локомотив тренировать, а футбольного таланта у него побольше, чем у Цорна и Рангника вместе взятых.
Spartachok86
Spartachok86
01 августа в 17:43
Ещё минус топ клуб
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 17:39
Мауро Тассотти никогда не был главным тренером и новые руководители Локо хотят его пригласить? Не верится мне в такую новость
ermak6848
ermak6848
01 августа в 17:39
Будет ли толк - вот в чём вопрос..!?
sv_1969
sv_1969
01 августа в 17:34
А чем лысый не угодил этим дельцам?))
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