Бывший ассистент тренера сборной Украины может возглавить «Локомотив»

В «Локомотиве» может произойти замена главного тренера.
Как сообщается, руководство «железнодорожников» в лице Томаса Цорна и Ральфа Рангника рассматривает бывшего помощника главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти в качестве замены Марко Николичу.
С 2001 по 2015 год итальянский специалист работал ассистентом главного тренера «Милана», а с 2016 года помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.
Ранее стало известно, кого из лидеров клуба намерен продать «Локомотив».
А что ты писал, когда Цорн пришёл в "Спартак", откуда мне знать?
А что ты писал, когда Цорн пришёл в "Спартак", откуда мне знать?
Он - тренер! Они - "дельцы"!
Дальше пояснять надо?...
Он - тренер! Они - "дельцы"!
Дальше пояснять надо?...
Они обещали, что и лидеров команды продавать не будут - а что на самом деле?
Причём не лидеры сами хотят уйти - а их просто выпихивают их команды!
Они обещали, что и лидеров команды продавать не будут - а что на самом деле?
Причём не лидеры сами хотят уйти - а их просто выпихивают их команды!