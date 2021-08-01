Бывший ассистент тренера сборной Украины может возглавить «Локомотив»

1627828277

01 августа 2021, 17:31

В «Локомотиве» может произойти замена главного тренера.

Как сообщается, руководство «железнодорожников» в лице Томаса Цорна и рассматривает бывшего помощника главного тренера сборной Украины в качестве замены .

С 2001 по 2015 год итальянский специалист работал ассистентом главного тренера «Милана», а с 2016 года помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.

Ранее стало известно, кого из лидеров клуба намерен продать «Локомотив».