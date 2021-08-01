Тебас — о Суперлиге: «Вся эта ситуация – какая-то шутка»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость о том, что суд обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги
Дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Вся эта ситуация – какая-то шутка.
«Барселона», «Ювентус» и «Реал» уже говорят о работе с лигами, о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА. Теперь они, по крайней мере, делают шаг в правильном направлении.
Недавно президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением насчет теоретического создания Суперлиги.
Скоро увидим фантастическую Супер лигу,это замечательно,очень прекрасно.
Скоро увидим фантастическую Супер лигу,это замечательно,очень прекрасно.
У испанцев уже хороший опыт на этой почве есть и знают как 🙂
У испанцев уже хороший опыт на этой почве есть и знают как 🙂