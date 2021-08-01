Тебас — о Суперлиге: «Вся эта ситуация – какая-то шутка»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость о том, что суд обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги

Дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Вся эта ситуация – какая-то шутка.