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Тебас — о Суперлиге: «Вся эта ситуация – какая-то шутка»

01 августа 2021, 11:56

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость о том, что суд обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги

Дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Вся эта ситуация – какая-то шутка.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» уже говорят о работе с лигами, о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА. Теперь они, по крайней мере, делают шаг в правильном направлении.

Недавно президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением насчет теоретического создания Суперлиги.

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Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:00
то, что Тебас глава Ла Лиги - это уже само по себе шутка
Gahi
Gahi
01 августа в 17:19
Не всё так просто как кажется, если была задумка организовать Суперлигу то эти мысли остаются у людей кто вынашивал эту идею. За ними стоят большие и влиятельные люди с такими же деньгами которые и покровительствуют этому. Не один человек в наше время не будет делать большой проект без солидной поддержки, в котором будут заложены определённые риски на каждом его этапе. Так что через некоторое время мы опять услышим об этом и нам вновь будут напоминать о желании создать Суперлигу. Ибо в каждой шутки есть только доля шутки а остальное всё правда. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 17:09
Хвост вертит собакой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 августа в 15:39
Ты наверно забыл но Перес,Аньелли,Лапорта и кто за ними стоят,особенно из США не забыли и добъются желаемого.
Скоро увидим фантастическую Супер лигу,это замечательно,очень прекрасно.
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 14:52
Рано или поздно Суперлига случится.
3ton
3ton
01 августа в 13:23
Если суперлигу так хотели бы сильно создать , ее бы создали
У испанцев уже хороший опыт на этой почве есть и знают как 🙂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 13:22
Уже давно все всё забыли!
Мaлик
Мaлик
01 августа в 13:18
Ну это уже даже на шутку не стало быть похоже
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 12:42
Шутка сильно затянулась
ABir
ABir
01 августа в 12:11
Возвращение блудных сыновей в отцовский дом. Идея создания Суперлиги провалилась
beefs
beefs
01 августа в 12:09
чего удивительного люди хотят больше зарабатывать...
swed27
swed27
01 августа в 12:02
Суперлиги не будет это факт
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