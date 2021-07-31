ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Бывший директор «Барсы» Брайда: «Пьянич хочет вернуться в „Ювентус“»

вчера, 15:22

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что хавбек каталонского клуба Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».

Три или четыре дня назад я виделся с Пьяничем в Барселоне. Я был в городе по личным причинам. Мы случайно встретились у «Камп Ноу» и поговорили.

Он хочет вернуться в «Ювентус». Аллегри точно знает его лучше, чем кто-либо.

Пьянич выступал за «Юве» с 2016 по 2020 год.

Ранее сообщалось об интересе к Пьяничу со стороны другого клуба Серии А.

Все новости
Тебас — о Суперлиге: «Вся эта ситуация – какая-то шутка»
Сегодня, 11:56 Комментарии4
Трент признался, что хочет стать капитаном «Ливерпуля»
Вчера, 15:39 Комментарии7
Хамес: «Не знаю, где буду играть. Мой цикл в „Реале“ завершён»
Вчера, 14:38 Комментарии5
Ковач: «Верю, что „Спартак“ выиграет титул в свой юбилейный год»
Вчера, 14:07 Комментарии10
Пике: «Надеюсь, „Реал“ и „Атлетико“ не будут мешать „Барсе“ в новом сезоне»
Вчера, 11:50 Комментарии19
Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе сколько ему угодно»
Вчера, 10:57 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 17:55
Легенда юве пьянич так и хочет вернутся, ждем его возвращения,потом можно еше и Джана вернуть.
juvenale
juvenale
вчера в 16:47
    allemz
    allemz
    вчера в 15:30
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 15:29
      кюензибитте господ Пьянич.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 15:24
      Это уже вряд-ли
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100