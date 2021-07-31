Бывший директор «Барсы» Брайда: «Пьянич хочет вернуться в „Ювентус“»

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что хавбек каталонского клуба Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».
Три или четыре дня назад я виделся с Пьяничем в Барселоне. Я был в городе по личным причинам. Мы случайно встретились у «Камп Ноу» и поговорили.
Он хочет вернуться в «Ювентус». Аллегри точно знает его лучше, чем кто-либо.
Пьянич выступал за «Юве» с 2016 по 2020 год.
Ранее сообщалось об интересе к Пьяничу со стороны другого клуба Серии А.
кроме Юве Сити поставить и будет все так хахах .Только у одних состав не входит в 10ку в Европе,а у вторых несколько миллиардов трат и кроме карманных,внутренних трофеев один кукиш и позор в финале с 4ой командой своей страны хахах
кроме Юве Сити поставить и будет все так хахах .Только у одних состав не входит в 10ку в Европе,а у вторых несколько миллиардов трат и кроме карманных,внутренних трофеев один кукиш и позор в финале с 4ой командой своей страны хахах