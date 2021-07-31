Бывший директор «Барсы» Брайда: «Пьянич хочет вернуться в „Ювентус“»

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что хавбек каталонского клуба хочет вернуться в «Ювентус».

Три или четыре дня назад я виделся с Пьяничем в Барселоне. Я был в городе по личным причинам. Мы случайно встретились у «Камп Ноу» и поговорили.

Он хочет вернуться в «Ювентус». Аллегри точно знает его лучше, чем кто-либо.