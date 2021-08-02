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Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

вчера, 21:08

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», об этом сообщается на официальном сайте южан.

Российский специалист сконцентрируется на работе в сборной России.

Напомним, что 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Контракт с тренером подписан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт против команды Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Недавно сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.

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альсато
альсато
сегодня в 17:16
Решение принято!...что тут еще комментировать....
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Совмещение, мягко говоря, было не самым лучшим решением для Георгича, поэтому всё закономерно и последовательно. Удачи ему в сборке!
Overbeer
Overbeer
сегодня в 09:37
Сначала говорили, что он соломку себе стелит..
теперь сам ушел, где логика.. одно понять не могу Ростов, за 15 матчей сколько там две-три победы одержал- проверять лень.. Как можно было доверить такому тренеру сборную.. Хотя ВГ уважаю как человека и футболиста безусловно, но все равно понять не могу.. Одна надежда, что без совмещения, может что со сборной получиться. Еще большая надежда, что у Хорватии и Словакии смена поколений и спад после ЧЕ, может проскочим на авось на ЧМ
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:23
Карпин не тренер, а свадебный генерал. Еще бы из сборной также ушел. Было бы прекрасно
stavr74
stavr74
сегодня в 08:41
Сильный человек. Понимает на 2-х стульях одним сидалищем не усидеть.
Это не времена Лабоновского и Романцева когда сборную костяк составлял
или Динамо киев или Спартак Москва . Это тогда можно было и клуб и
сборную тренировать не во вред командам
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:32
Двух мнений быть не может. Конечно бы остался.
mat73
mat73
сегодня в 06:48
Так то оно лучше будет. И для Ростова, и для сборной, и для самого Валерия.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 06:37, ред.
Просто эти все бердыевские аналитики понять не могут что во-первых, дело не в тренере, а в самой футбольной системе, а во-вторых всё равно предлагают на роль тренера национальной сборной морально устаревшего специалиста, которого в последнее время не слышно и не видно) сборной России нужен тренер со свежими идеями и взглядами, чтобы наметился хоть какой-то прогресс, а не очередной пенсионер с замшелым мышлением...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 06:32
Интересно будет посмотреть на вашу реакцию если и у Бердыева ничего не получится со сборной, а такой вариант развития событий вовсе даже реален) что вы тогда скажете...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 06:30
О, боже...почитатели туркмена никак не успокоятся... Можно спросить у вас: что такого выдающегося показал Бердыев за исключением работы в Рубине 100-летней давности?))
протон1
протон1
сегодня в 05:54
Тупой поступок от Карпина. Минус первая половина сезона для Ростова, тупо кинул команду ради сборной
протон1
протон1
сегодня в 05:53
Валера, верим! очень верим
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:35
Интересно, а если бы Ростов обе стартовые игры чемпионата выиграл, то ушел бы он или так на двух стульях и остался ???
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:48
Тема для разговора
протон1
протон1
сегодня в 00:38
сайт с компа у меня моросит. есть подобное в загрузке страницы торможение ? сразу не стартует страница
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
Карьера в гору.....
Спартак →Мальорка → Ростов → Сборная → Зенит....
протон1
протон1
сегодня в 00:27
это тот момент . когда его в январе уволят со сборной. и он скажет себе. мне это надо было?лучше бы я остался в Ростове!!!!!!!! мои слова
морозз
морозз
сегодня в 00:16
Не понимаю вот этих криков… Бердыева в Ростов или сборную! Если бы Курбан был бы так востребован, то давно руководил бы каким либо клубом России! Но что мы видим, его загребущие руки и скучнейший оборонительный футбол никому не нужен и это факт! Федун это уже продемонстрировал дав ему пинка! Он даже родному Рубину не нужен, Слуцкий намного сильнее чабана и доказывает это каждым матчем создавая новую самобытную команду!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Один заяц все же убежал.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:32
Валера верим !
Брулин
Брулин
вчера в 23:27
Эх Валера. Ради страны, ради сборной пожертвовал хорошим местом. Это как был журавль в руках, а погнался за синицей в небе
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 23:26
Я же говорил ещё три дня назад.
Карпин - это царь Мидас наоборот.
Всё, к чему прикасается - превращается в полное ...оно.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:21, ред.
как его назначили на сборную это вообще не понятно. Тренер который не в спаме, не в Ростове ничего не добился, тренировал торпедо всякие мальорки, в Ростове так вообще просто выращивал игроков для клуба чтобы их продать. Нашим деревянным игрокам которые думают что они звёзды футбола нужен иностранный тренер который видит реальную картину и поставит на место. Но видимо кому то выгодно назначать наших недоспециалистов через которых идут свои откаты
Gahi
Gahi
вчера в 23:20
Это рано или поздно должно было случиться о чём говорили многие на сайте но что так быстро случиться мало кто ожидал и тем более расставание с клубом. Удачи в сборной.
протон1
протон1
вчера в 23:13
Ростову желаю назначить оперативно Бердыева. Будет отличный ход!!!!!!!!!!
протон1
протон1
вчера в 23:12
Я думал Березуцкий будет первым отстранённым от должности, но Валера не привык быть вторым
протон1
протон1
вчера в 23:12
Быстро совмещение закончилось.До 1 января скорее всего потеряет и второе место работы !
И домой , в Испанию !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:12
Наверное это правильное решение.
протон1
протон1
вчера в 23:11
теперь и со сборной уволить. и всё будет хорошо. ) сразу надо было его уволить. ) еще условия ставил рфс 2 работы захотел ненасытный какой а?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:02, ред.
Бердыева в Ростов !)
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