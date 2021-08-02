Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

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вчера, 21:08

покинул пост главного тренера «Ростова», об этом сообщается на официальном сайте южан.

Российский специалист сконцентрируется на работе в сборной России.

Напомним, что 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Контракт с тренером подписан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт против команды Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Недавно сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.