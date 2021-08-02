Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», об этом сообщается на официальном сайте южан.
Российский специалист сконцентрируется на работе в сборной России.
Напомним, что 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Контракт с тренером подписан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт против команды Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Недавно сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.
В.Карпин принял это решение после того, как "Ростов" оказался "на дне" турнирной таблицы РПЛ, очевидно, начиная понимать, что он переоценил свои силы и возможности...
Хотелось бы надеяться, верить в то, что он добьётся определённого успеха со сборной России, но верится с трудом...
Смущает тот факт, что "Ростов" в прошедшем сезоне занял 9-ое место в турнирной таблицы РПЛ, что нынешний "Ростов", проиграл первые два матча не только по результату, но и по игре, что особой стратегии, тактики у команды "Ростов" не было, когда В.Карпин возглавлял ФК "Ростов"...
На мой взгляд, выбор РФС ошибочен, со сборной, которая досталась по наследству от С.Черчесова, мог бы только добиться определённых успехов, тренер, который добился в РПЛ то, что никто, никогда не добился, и вряд ли добьётся, это К.Бердыев!
Удачи Валерию Георгиевичу в сборной России, НО.... верится с трудом...
В.Карпин принял это решение после того, как "Ростов" оказался "на дне" турнирной таблицы РПЛ, очевидно, начиная понимать, что он переоценил свои силы и возможности...
Хотелось бы надеяться, верить в то, что он добьётся определённого успеха со сборной России, но верится с трудом...
Смущает тот факт, что "Ростов" в прошедшем сезоне занял 9-ое место в турнирной таблицы РПЛ, что нынешний "Ростов", проиграл первые два матча не только по результату, но и по игре, что особой стратегии, тактики у команды "Ростов" не было, когда В.Карпин возглавлял ФК "Ростов"...
На мой взгляд, выбор РФС ошибочен, со сборной, которая досталась по наследству от С.Черчесова, мог бы только добиться определённых успехов, тренер, который добился в РПЛ то, что никто, никогда не добился, и вряд ли добьётся, это К.Бердыев!
Удачи Валерию Георгиевичу в сборной России, НО.... верится с трудом...