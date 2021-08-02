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«Локомотив» объявил о назначении немца на пост главы селекционного отдела

вчера, 15:03

«Локомотив» объявил о заключении контрактов с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном.

Специалисты будут отвечать за селекцию и аналитическую работу в московском клубе.

Напомним, что недавно один именитый немец вошёл в руководство «Локомотива».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:28
Цорн, Меккель, Валленвайн...хоть в бундеслигу заявляйся))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:38
ФЦП "Трудоустройство бедствующих соотечественников".
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:27
Ни не могут и не хотят,а этих специалистов просто нет,Локо не хочет кормить бездельников и дармоедов и ничего плохого тут нет
Q-J-G
Q-J-G ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
Потому, что селекцией в России, в российском клубе занимаются немцы, а не россияне.... Потому, что глава селекции не россиянин, который набирает в селекционный отдел, пусть даже и кого-то из иностранных специалистов, в виде исключения, по профессиональным качествам.... А тот, факт, что немец глава селекционного отдела набирает немцев к себе в селекционный отдел не удивляет... Огорчает то, что в такой огромной стране, не могут найти специалиста должного уровня, не могут или не хотят, или ещё какое-то или...

Сложно представить, что в каком-то клубе в Германии селекцией занимается россиянин...
Тем более сложно, что он возглавляя этот отдел, приглашает своих земляков себе в помощники....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:53
Локо хочет построить немецкий футбол.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:35
Почему должна огорчать новость, что клуб, в котором глава селекции - немец Ральф Рангник, набирает себе в селекционный отдел немцев? Конечно, он берет тех, с тем давно работал.
альсато
альсато
вчера в 16:20
Вот и карачун тебе..БРОНЕПОЕЗД.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:05
Возможно, находясь под впечатлением от работы в прошлом сезоне немецких тренеров в Спартаке и Динамо, боссы Локомотива решили тоже прибегнуть к помощи германских специалистов. Только вот беда у нынешнего главного тренера железнодорожников серба Николича контракт, как минимум ещё на год и расторгнуть его нет никаких оснований, а сам он добровольно слагать с себя полномочия, как видно, не собирается. Под его руководством команда заняла третье место по итогам года и выиграла Кубок страны, получив таким образом право представлять наш футбол этой осенью в ЛЕ и успешно стартовала в новом сезоне с двух побед, причём на прошедших выходных победила в первом московском дерби ЦСКА. Остаётся ждать осечек команды, чтобы предъявить Марко о его несостоятельности. И тут, прошу не браниться сильно, может мои суждения кому-то покажутся бредом, недавно назначенный технический директор Томас Цорн решает временно ослабить состав за счёт продажи проверенной старой гвардии под предлогом разгрузки зарплатной ведомости, а вместо них прикупить новых под планируемого нового ГТ Ральфа Рангника и для решения селекционных вопросов, как раз и пригласили этих двух уважаемых специалистов Мёккеля и Валленвайна. Не претендую на роль оракула, просто я так вижу по-своему что сейчас творится в Локомотиве, ну а их болельщикам терпения. Болейте за своих, а не против чужих.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:00
Вот так вот)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:43
В России появится новый немецко - российский клуб, -
ЛОКОМОТИВ - ЛЕЙПЦИГ !!! или
ЛОКОМОТИВ - БОРУССИЯ !!!
Посмотрим чем закончится этот сезон для Локо и уж потом делать выводы. Даже исходя из зарплат Рангника, можно сделать вывод, что это серьёзный проект нового Локо долгосрочный и с перспективой зарабатывания 💰💰💰💰💰, по типу Лейпцига !!!
И если это именно так, то я только только двумя руками за такое Локо !!! Будем делать посмотреть и пожелать Удачи руководству клуба в революционном движении в Российском футболе , отдельно взятого клуба. Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:28, ред.
Официальная новость, которая не радует, а удивляет, и ..... огорчает...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:27
Может порядка будет больше.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:24
Немцы паровоз растащат.
Futurista
Futurista
вчера в 15:11
Немецкий паровоз...
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:05
Да уж довоевались...своих спецов нет
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