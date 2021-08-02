«Локомотив» объявил о назначении немца на пост главы селекционного отдела

«Локомотив» объявил о заключении контрактов с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном.
Специалисты будут отвечать за селекцию и аналитическую работу в московском клубе.
⚡️ Кристиан Мёккель возглавил селекционный отдел в «Локомотиве»— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 2, 2021
Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном. Оба специалиста будут работать с Ральфом Рангником и отвечать за селекцию и аналитическую работу. pic.twitter.com/PQ48fVBssY
Напомним, что недавно один именитый немец вошёл в руководство «Локомотива».
ЛОКОМОТИВ - ЛЕЙПЦИГ !!! или
ЛОКОМОТИВ - БОРУССИЯ !!!
Посмотрим чем закончится этот сезон для Локо и уж потом делать выводы. Даже исходя из зарплат Рангника, можно сделать вывод, что это серьёзный проект нового Локо долгосрочный и с перспективой зарабатывания 💰💰💰💰💰, по типу Лейпцига !!!
И если это именно так, то я только только двумя руками за такое Локо !!! Будем делать посмотреть и пожелать Удачи руководству клуба в революционном движении в Российском футболе , отдельно взятого клуба. Всем Добра !!!
ЛОКОМОТИВ - ЛЕЙПЦИГ !!! или
ЛОКОМОТИВ - БОРУССИЯ !!!
Посмотрим чем закончится этот сезон для Локо и уж потом делать выводы. Даже исходя из зарплат Рангника, можно сделать вывод, что это серьёзный проект нового Локо долгосрочный и с перспективой зарабатывания 💰💰💰💰💰, по типу Лейпцига !!!
И если это именно так, то я только только двумя руками за такое Локо !!! Будем делать посмотреть и пожелать Удачи руководству клуба в революционном движении в Российском футболе , отдельно взятого клуба. Всем Добра !!!