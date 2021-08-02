«Локомотив» объявил о назначении немца на пост главы селекционного отдела

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вчера, 15:03

«Локомотив» объявил о заключении контрактов с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном.

Специалисты будут отвечать за селекцию и аналитическую работу в московском клубе.

⚡️ Кристиан Мёккель возглавил селекционный отдел в «Локомотиве»



Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном. Оба специалиста будут работать с Ральфом Рангником и отвечать за селекцию и аналитическую работу. pic.twitter.com/PQ48fVBssY — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 2, 2021

Напомним, что недавно один именитый немец вошёл в руководство «Локомотива».