Сборная Украины осталась без тренера. Решение Шевченко может повлиять на «Милан» и «Локомотив»

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вчера, 19:29

Андрей Николаевич мечтает работать в клубном футболе.

Слухи об уходе появились еще до Евро-2020

Андрей Николаевич попрощался со сборной Украины. Планирует начать свободное плаванье в качестве тренера клуба. Разумеется, за рубежом, ведь в Киеве закрепился Луческу. Слухи ходили не только благодаря связям с Абрамовичем и Мальдини. У «Челси» и «Милана» сейчас есть главные тренеры. Позиции Тухеля после победы в Лиге чемпионов крепкие. А вот Пиоли в апреле фигурировал в новостях об увольнении.

Учитывая, как резко многие клубы из Серии А сменили главных тренеров – «Интер», «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Рома» с новыми специалистами, перемена еще и на посту менеджера «россонери» никого не удивит. Невзирая на возвращение «Милана» в Лигу чемпионов, Стефано вряд ли получил полную поддержку временных владельцев клуба. Впрочем, как и Мальдини в роли менеджера.

Для «Милана» Шевченко – культовая фигура, поэтому многие ждали его работу на Евро. Также в штабе сборной Украины был тоже легендарный для итальянского клуба Мауро Тассотти, которого теперь якобы Цорн и Рангник зовут в «Локомотив». А рядом проверенный в прошлом разными тренерскими штабами «Милана» Андреа Малдера – специалист по тактике, что активно помогал ставить сборной Украины комбинационный футбол.

Мощный штаб был козырем Шевченко. Если Тассотти на старости лет не хочет стать главным в Москве, то личная команда останется плюсом Андрея Николаевича, если все вместе вернутся в Серию А.

Украина пострадала от переноса чемпионата

Форма, в которой была команда, что финишировала первой в группе с Криштиану Роналду, выделяла украинцев среди сборных второго эшелона. Прошлым летом при аналогичном жребии могли зайти дальше. Или же достойнее сыграть против Англии – например, в стиле сборной Хорватии три года назад. Полуфинал с датчанами стал бы главным достижением в истории, а Шевченко ушел бы победителем.

Но и четвертьфинал, особенно учитывая количество ошибок от юных защитников и молодого тренера, является успехом. Андрей Николаевич мистическим образом проваливал разговоры в перерывах. Каждый раз на второй тайм на Евро-2020 украинцы выходили растерянными и с порога допускали массу ошибок. Крупно повезло, что шведы сначала помогли Украине выйти в плей-офф с третьего места, а потом ей же проиграли.

Приятное совпадение, а вот игра при стандартах в Риме с англичанами – тотальная неудача команды и тренера. Подопечным Шевченко не хватило сил после морально изнурительного овертайма против шведов. Счастливая развязка с голом Довбика не помогла настроиться на матч против фаворита. Грамотно отыграли лишь часть первого тайма, но уже после пропущенного мяча, когда зубодробительно скучные и рациональные подопечные Саутгейта выжидали.

Поражение за шаг до полуфинала точно не обрушило тренерские акции Шевченко. Но одновременно ему хотелось большего – и в Лиге Наций, где швейцарские врачи обеспечили победу своей команде за счет технического поражения. И в отборе к ЧМ -22, где украинцы уже подписали мировые не только с французами на выезде, но и против казахов с финнами. Ситуация не плачевная, но опасная, как и у команды Карпина – вся борьба впереди.

Украинцы загодя нашли приличного кандидата

Если у сборной России только Головин из легионеров полностью интегрирован в основу – у Карпина хавбек «Монако» должен стать лишь важнее и полезнее, то у команды Шевченко больше адаптированных легионеров. Сейчас слухи связывают одного из защитников основы с переездом в АПЛ . Там уже есть Зинченко, и был Ярмоленко – пока еще игрок «Вест Хэма». Малиновский неудачно выступил на Евро-2020, зато стал лучшим ассистентом Серии А.

На днях «Бенфика» подписала Яремчука, а все знают – будущий соперник «Спартака» денег на ветер не бросает. Значит, считают центрального нападающего сборной Украины новичком, что вырастет в цене. Таких футболистов в составе Шевченко было много, поэтому новому наставнику, независимо от имени, достанется перспективный состав – Бущан, Забарный, Шапаренко, Довбик, Зубков и Цыганков могут прибавить в ближайшие годы. Команда перспективная.

Хотя до продолжения отбора ЧМ -2022 месяц, сборная Украины вряд ли в той же ситуации, что российская команда. Во-первых, не поссорились с фанатами, пусть корявый, но четвертьфинал Евро не равен последнему месту в группе. Во-вторых, Шевченко решил уйти сам, с ним с радостью продлили бы контракт на выгодных наставнику условиях. Просто захотел уйти четвертьфиналистом Евро, а не человеком, который может не пройти на ЧМ в Катаре.

В-третьих, украинцы давно вели переговоры с кандидатами – называли Скрипника, что раньше работал с «Вердером», и Реброва. Сергей Станиславович, если верить инсайдерам, пару раз отказывался от работы в РПЛ . Зато выводил «Ференцварош» в групповой этап ЛЧ . Игра у венгерского клуба была приличной, фанаты с симпатией относились к наставнику, что трижды подряд становился чемпионом Венгрии. Но руководство у «зелезных орлов» странное.

Если не уговорят Реброва, то могут взять иностранца

Можно позвать Кунца – если собирался в Москву, то подхватит и сборную Украины. А вот Ребров не выдержал, покинул Будапешт и с лета возглавляет «Аль-Айн». Но в контракте с клубом из ОАЭ легко может быть пункт о расторжении, если позовет именно сборная Украины. Хотя Шевченко затянул с решением – порывался остаться до последнего, один форвард легендарного «Динамо» Лобановского может сейчас заменить второго. Это лучший вариант, ведь Ребров как наставник посильнее будет, чем Шевченко.

Просто на второго работает его статус обладателя «Золотого мяча». Из соискателей приза редко получались классные тренеры, но Царь оказался перспективнее, чем допускали. А вот Ребров скорее просто слишком порядочный, поэтому ему частенько не везло с работодателями. И с младшим Суркисом, и с боссами «Ференцвароша». Украинскую ассоциацию футбола возглавляет человек с непростым прошлым Павелко – одна из причин, почему Ребров может отказаться. Но сама сборная молодая и, если прибавят в обороне, сохранят шансы на поездку в Катар.

Другое дело, что клиент известного агента Шандора Варги – Сергей Ребров, явно не доверяет главе УАФ Павелко. Не стал ждать августа и нашел работу в жарких краях, попутно рассказывая, что хочет трудиться каждый день, а в сборной распорядок другой. Но Реброва можно уговорить, чем украинцы и займутся. До матча с Казахстаном лишь месяц, а дальше сразу домашняя игра против Франции. Как и Карпин, новый наставник соседской сборной получит мало времени и сложный календарь.

Но в группе Украины лишь пять команд, осталось всего пять матчей, чтобы завоевать право на путевку в Катар. Конечно же, в группе с чемпионами мира ставка на второе место, но боснийцы и финны о нем тоже мечтают. Да и казахи шансы не потеряли. Без Шевченко украинцам станет сложнее, хотя за пять лет он перестроил команду – надо отдать должное.