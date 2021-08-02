Пресс-атташе сборной России покинул свой пост

1627912010

вчера, 16:46

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров покинул свой пост.

Специалист проработал в РФС более 15 лет на разных позициях, шесть из них – в качестве пресс-атташе национальной команды.

Игорь Владимиров покинул пост пресс-атташе сборной России. Специалист проработал в РФС более 15 лет на разных позициях, шесть из них – в качестве пресс-атташе национальной команды.



Благодарим Игоря Вячеславовича за работу и желаем успехов! pic.twitter.com/wVvtd2cCNd — Сборная России (@TeamRussia) August 2, 2021

Напомним, что в сборной России также недавно произошли изменения в тренерском штабе после провала на Евро-2020.