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Пресс-атташе сборной России покинул свой пост

вчера, 16:46

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров покинул свой пост.

Специалист проработал в РФС более 15 лет на разных позициях, шесть из них – в качестве пресс-атташе национальной команды.

Напомним, что в сборной России также недавно произошли изменения в тренерском штабе после провала на Евро-2020.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 17:26
Новый тренер новые лица
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:25
Новая метла метет
drug01
drug01
вчера в 17:25
Асех коснется замена
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:22
Не он один наверное покинет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:22
Интересно, кого Карпин притащит?
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:21
Ну все....поменяется многое
marut
marut
вчера в 17:20
Покинул или покинули
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:19
Сейчас будут о Карпине снимать хвалебные фильмы, как о Слуцким.
beefs
beefs
вчера в 17:00
ну это нормальное явление...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:56
Валера начал зачистку
Gahi
Gahi
вчера в 16:52
Неужели смена нового тренера повлияло на эти изменения, и информацию о сборной будут подавать по новому.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:50
Всему своё время.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:50
Ушел на другую работу?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:50
Поработал, заработал, дай другим то же самое сделать.
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