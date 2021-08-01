Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе со своего поста.
Сегодня истек мой контракт, я провел пять лет с главной командой страны.
Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.
Недавно Шевченко признался, какой клуб он мечтает тренировать.
Правильно ли я понял , что по вашему , все центрфорварды , на которых играет команда - это лишь удачное стечение обстоятельств (понравился Берлускони)?
Правильно ли я понял , что по вашему , все центрфорварды , на которых играет команда - это лишь удачное стечение обстоятельств (понравился Берлускони)?
- Ну да, запросил чуть побольше денег! Но ведь он и работу свою выполнил! (В отличие от нашего...)
- Создал интересную, боевитую команду, играющую в современный красивый атакующий футбол...
- Удачи Шевченко на новом месте!
- Ну да, запросил чуть побольше денег! Но ведь он и работу свою выполнил! (В отличие от нашего...)
- Создал интересную, боевитую команду, играющую в современный красивый атакующий футбол...
- Удачи Шевченко на новом месте!
А если бы Месси остался в Аргентине выиграл бы ЗМ, а Зидан, останься в Алжире?
А если бы Месси остался в Аргентине выиграл бы ЗМ, а Зидан, останься в Алжире?