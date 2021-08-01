Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Наставник сборной Украины объявил об уходе со своего поста.

Сегодня истек мой контракт, я провел пять лет с главной командой страны.

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.