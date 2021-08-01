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Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

01 августа 2021, 15:09

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе со своего поста.

Сегодня истек мой контракт, я провел пять лет с главной командой страны.

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.

Недавно Шевченко признался, какой клуб он мечтает тренировать.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:27
Андрей, от звонка до звонка , отработал контракт!...Удачи в дальнейшем!
vik1974
vik1974
01 августа в 23:00
Кум ушел, скатертью дорога
vik1974
vik1974
01 августа в 22:59
Слава Украине;
Baggio R.
Baggio R. ответ Karkaz (раскрыть)
01 августа в 22:38, ред.
Тогда б Зинедина могло бы и не быть вообще.
Karkaz
Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
01 августа в 20:27
Если это так важно, уточню - если бы родители не переехали во Францию.
Capral
Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 20:25
Я не отрицаю бомбардирских способностей Шевченко, я только подчёркиваю, отсутствие у него футбольного интеллекта....
Kostya P.
Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 20:19
На него все играли , потому что он нападающий , обычно полузащитники играют на нападающих. Я не умаляю заслуги таких людей , как Леонардо , Кака ,Зеедорф , Амброзини , Сержинье и других его партнёров по команде. Все перечисленные люди являются легендами Милана , такими же , как и Шевченко . Мне нравится посещать нерусскоязычные форумы интересующих меня команд , так вот , вы ,конечно имеете право на своё мнение , но на форумах Милана , оно было бы очень оригинальное и необычное. Там Шевченко - одна из безоговорочным легенд команды.
Правильно ли я понял , что по вашему , все центрфорварды , на которых играет команда - это лишь удачное стечение обстоятельств (понравился Берлускони)?
Capral
Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 19:39
Он понравился Берлускони, тот его и пригласил. В Милане собралась приличная компашка, все играли на Шеву, создавали ему комфортные условия. А вот в Лондоне, он не прижился и вернулся доживать футбольный век в Киев, а не к примеру в Реал или Барселону....
Kostya P.
Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 19:34
Но если он хоть какой-то , как по вашему он мог оказаться в одном из лучших клубов , и почему никому другому так не повезло?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 августа в 19:29
Нетрудно догадаться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 19:05
Он мечтает стать у руля Милана....
Хиромант
Хиромант
01 августа в 19:01
- Зря украинцы с ним контракт не продлили...

- Ну да, запросил чуть побольше денег! Но ведь он и работу свою выполнил! (В отличие от нашего...)

- Создал интересную, боевитую команду, играющую в современный красивый атакующий футбол...

- Удачи Шевченко на новом месте!
протон1
протон1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
01 августа в 19:00
оказалось оон поднял цену на продолжение конракта. а там не согласились.
Сп62
Сп62
01 августа в 18:17
Пока все воспомтнания об Андрее положительные. Удачи в дальнейшей работе.
протон1
протон1 ответ протон1 (раскрыть)
01 августа в 18:15
почему не продлили с ним контракт ?
Capral
Capral ответ протон1 (раскрыть)
01 августа в 18:14
    протон1
    протон1
    01 августа в 17:59
    Хороший игрок был, и тренером оказался отличным.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 августа в 17:39
    Странно что они его не продлили, наверно потому что по русски разговаривает
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 августа в 17:32
    Что то , где то наклюнулось.
    stanichnik
    stanichnik
    01 августа в 17:30
    Смею предположить, что Шевченко получил заманчивое предложение от какого-нибудь известного европейского клуба, иначе почему он отказался от продления контракта с ФФУ по работе с национальной сборной по середине отборочного цикла на ЧМ-2022. Понятно, что в борьбе со сборной Франции за выход из группы у сборной Украины мало шансов, тем более на старте в активе у подопечных Андрея Николаевича всего три очка после трёх игр и всё же турнир ещё не окончен и случится может всякое. Но это только у нас в России можно совмещать работу и в сборной и в клубе. Значит Шевченко выбрал клуб.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 августа в 17:23
    Просто импортная жена устала от одиночества и хлопот с детьми.Не жить же ей на Украине! Ночная кукушка всегда перекукует,как известно! Чего там тень на плетень наводить:Закончился контракт-и всё...
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Karkaz (раскрыть)
    01 августа в 17:12, ред.
    В каком Алжире остался бы Зидан? Он родился и вырос во Франции (в Марселе).Там же и начинал играть за Канн, потом в Бордо. А за сборную Алжира лишь имел возможность выступать.
    dok66
    dok66
    01 августа в 17:07
    Думаю у Андрея уже есть несколько предложений. И без работы он точно не останется .
    Capral
    Capral ответ Чист (раскрыть)
    01 августа в 17:04
    Здесь политикой и пахнет. Я говорю о нём, исключительно, как о тренере. Все видели, как Украина прошла в 1/8, как повезло со шведами, и как Британия дала пинка морекопателям. Так в чем я неправ? А сравнивать Шеву с Черчесовым- вообще нет смысла. На фоне Черчесова, любой физрук покажется гением....
    Чист
    Чист ответ Capral (раскрыть)
    01 августа в 17:00, ред.
      Чист
      Чист
      01 августа в 16:58
      интересные коменты -вы его как игрока скдите или просто что он с Украиный -игрок он хороший и тренером показал себя лучше нашего а ваши если бы да кабы - тогда однозначно звали бы его бабушкой
      Capral
      Capral ответ Karkaz (раскрыть)
      01 августа в 16:57
      А при чём здесь Зидан и Месси? Это- гении, способные в любой стране, в любом чемпионате проявить себя!!! Шева же, в Киеве, не выиграл бы всё то, что выиграл в Милане. В Италии, у него партнеры были звездные, в каждой линии.
      Capral
      Capral ответ Karkaz (раскрыть)
      01 августа в 16:54
      Блохину, тоже, дали ЗМ в то время, когда в Европе были такие как- Кройфф, Беккенбауэр, Мюллер. А что, Блохин был лучше других? Вздор! Но самый большой конфуз, случился в 1986г. когда Беланову дали ЗМ!!! Надо быть максимально объективным, чтобы различать Гения от ремесленника....
      Karkaz
      Karkaz ответ Capral (раскрыть)
      01 августа в 16:47, ред.
      Это конечно твоё мнение, но в те времена когда играл Шевченко, было много звёздных игроков, топовых, сильных, в том же Милане, а ЗМ дали именно Андрею. Его можно называть не великим, но один из лучших игроков в истории он есть по факту.
      А если бы Месси остался в Аргентине выиграл бы ЗМ, а Зидан, останься в Алжире?
      zsb1961
      zsb1961
      01 августа в 16:20
      Давай в Россию, пока тебя помнят.
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