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«Барселона» представила Эмерсона

вчера, 09:23

«Барселона» официально представила защитника Эмерсона.

Бразилец перешёл в чемпионат Испании из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за 12,7 млн евро. «Барселона» вместе с «Бетисом» заплатили по 50% от суммы трансфера, а защитник отправился выступать за «Бетис». При этом каталонский клуб оставлял за собой право выкупа игрока. В июне этого года «Барселона» активировала эту опцию, заплатив за переход Эмерсона 9 млн евро.

Ранее другой бразильский футболист со скандалом покинул «Барселону». Игрок жаловался на то, что каталонский клуб не устроил ему презентацию.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:11
Глядишь и станет Дани Алвесом))
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:42
В полне может себя проявить в Барселоне.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:24
Линию обороны надо было усиливать. Посмотрим как парень проявит себя ???
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 10:07
Надеемся проявит себя, 22 года парню.
ОПС
ОПС
вчера в 09:24
Может и придется ко двору.
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