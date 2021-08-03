«Барселона» представила Эмерсона

«Барселона» официально представила защитника Эмерсона.
Бразилец перешёл в чемпионат Испании из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за 12,7 млн евро. «Барселона» вместе с «Бетисом» заплатили по 50% от суммы трансфера, а защитник отправился выступать за «Бетис». При этом каталонский клуб оставлял за собой право выкупа игрока. В июне этого года «Барселона» активировала эту опцию, заплатив за переход Эмерсона 9 млн евро.
📸 @Emerson_Royal22 on the field— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2021
𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 𝙊𝙉 𝘽𝘼𝙍𝘾̧𝘼 𝙏𝙑+
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Words of Wisdom: pic.twitter.com/1ZfbaYdqs8— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2021
Things you love to see: pic.twitter.com/bLLb6rY9WI— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2021
Ранее другой бразильский футболист со скандалом покинул «Барселону». Игрок жаловался на то, что каталонский клуб не устроил ему презентацию.