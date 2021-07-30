Сборная США в концовке обыграла Катар и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

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вчера, 04:29

Сборная США одержала победу над Катаром (1:0) в полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ .

Единственный гол в матче на 86-й минуте забил нападающий «Коламбус Крю» . На 58-й минуте форвард «Аль-Садда» и сборной Катара не реализовал пенальти, назначенный в ворота сборной США .

В финале турнира американская команда встретится с победителем другой полуфинальной пары Мексика — Канада.