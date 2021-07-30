Сборная США в концовке обыграла Катар и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Сборная США одержала победу над Катаром (1:0) в полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Единственный гол в матче на 86-й минуте забил нападающий «Коламбус Крю» Гьяси Зардес. На 58-й минуте форвард «Аль-Садда» и сборной Катара Хассан Халид не реализовал пенальти, назначенный в ворота сборной США.
В финале турнира американская команда встретится с победителем другой полуфинальной пары Мексика — Канада.
Сборная США выходила в финал Кубка КОНКАКАФ в 2019 году, но потерпела поражение в решающем поединке за трофей.