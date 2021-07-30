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Сборная США в концовке обыграла Катар и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

вчера, 04:29
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборная США одержала победу над Катаром (1:0) в полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Единственный гол в матче на 86-й минуте забил нападающий «Коламбус Крю» Гьяси Зардес. На 58-й минуте форвард «Аль-Садда» и сборной Катара Хассан Халид не реализовал пенальти, назначенный в ворота сборной США.

В финале турнира американская команда встретится с победителем другой полуфинальной пары Мексика — Канада.

Сборная США выходила в финал Кубка КОНКАКАФ в 2019 году, но потерпела поражение в решающем поединке за трофей.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:26
Катар имеет шанс стать действующим чемпионом сразу двух континентальных соревнований
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 12:43
А Катар каким боком к Америке?
bsww
bsww ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 10:29
В Южную Америку их в этом году не пустили. вот и попросили у Северной Америки пустить их для проверки своих сил
berda2003
berda2003
вчера в 10:11
катар, как хозяин чм там тренируется?
dok66
dok66
вчера в 08:51
Катар хорошо потренировался в этом Кубке .
Spartach from kg
Spartach from kg
вчера в 08:16, ред.
Хорошо было бы, если КОНКАКАФ и Копу Америку объединили,. Вряд-ли тогда Аргентина и Бразилия, Мексика и США так часто играли бы в финалах, как в своих скучных турнирах. Да и зону Океании тоже пора бы прибавить к Азии
swed27
swed27
вчера в 07:01
Респект американцам
Медив
Медив ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 06:53
На удивление, я знаю больше канадских футболистов, чем мексиканских
drug01
drug01
вчера в 06:25
Желаем удачи в финале
Cat01
Cat01
вчера в 06:24
Большой успех удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:41
Ждём Мексику?
Gahi
Gahi
вчера в 05:22
Катар молодцы, свою сборную стараются держать в игровом ритме, участвуют в турнирах и готовятся к домашнему чемпионату мира, самым тщательным образом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:07
Ничья была рядом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 04:30
Катар и так долго держался...
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