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Хоакин пропустил матч «Бетиса» из-за похмелья. У игрока был день рождения

вчера, 13:21
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Полузащитник «Бетиса» Хоакин бурно отпраздновал свой день рождения.

В среду испанцу исполнилось 40 лет, а в субботу «Бетис» играл товарищеский матч против «Вулверхэмптона» (0:1). Хоакин пропустил данную встречу. В протоколе поединка была указана причина, по которой полузащитник не смог сыграть в товарищеском матче. Напротив фамилии Хоакина написано слово «resaca», что в переводе с испанского означает «похмелье».

Хоакин пропустил матч «Бетиса» из-за похмелья. У игрока был день рождения

Хоакин является легендой «Бетиса». Только два игрока в истории Ла Лиги провели больше матчей в чемпионате Испании, чем Хоакин.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:35
Ну что за гений! А вообще здорово, что такие легенды до сих пор в строю, так как время в футболе бежит, а хочется чтобы часть того времени была не только в воспоминаниях.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:34
Тогда я завтра тоже на работу непойду!😜
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:47
Честно и откровенно!Красава))
ОПС
ОПС
вчера в 13:35
Это серьезная и веская причина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31
Уж в свой юбилей 40 летие , он мог себе это позволить !!!))) А похмелье, - это серьёзная причина !!!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:26
Похоже день рождения отмечал как россияне новый год (день рождения - 21 июля). Респект за честность, сорок лет - это оказался тот возраст, когда негоже уже придумывать нелепые отмазки.
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