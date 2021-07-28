Хоакин пропустил матч «Бетиса» из-за похмелья. У игрока был день рождения

1627467719

вчера, 13:21

Полузащитник «Бетиса» Хоакин бурно отпраздновал свой день рождения.

В среду испанцу исполнилось 40 лет, а в субботу «Бетис» играл товарищеский матч против «Вулверхэмптона» (0:1). Хоакин пропустил данную встречу. В протоколе поединка была указана причина, по которой полузащитник не смог сыграть в товарищеском матче. Напротив фамилии Хоакина написано слово «resaca», что в переводе с испанского означает «похмелье».

Хоакин является легендой «Бетиса». Только два игрока в истории Ла Лиги провели больше матчей в чемпионате Испании, чем Хоакин.