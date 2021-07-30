«Ювентус», «Реал» и «Барселона» всё ещё хотят создать Суперлигу

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» выступили с совместным заявлением по поводу создания Суперлиги.
Мы удовлетворены решением суда, который обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трёх написавших это заявление клубов и штрафы, ограничения, наложенные на остальные девять клубов-участников турнира.
Рады, что больше не будем подвергаться угрозам УЕФА. Наша цель — продолжить конструктивное и совместное развитие проекта Суперлиги, рассчитывая на участие всех заинтересованных сторон в футболе. Мы по-прежнему уверены в успехе этого проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза.
Накануне президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением насчет теоретического создания Суперлиги.
На огромное количество чемпионов своих стран выделяют жалкие четыре места и безумно сложный отборочный путь
Зато представителям топовых лиг, многие из которых чемпионами не были и никогда не будут отдают более половины мест в Лиге Чемпионов
Не соответствует ни названию турнира, ни спортивным принципам, ни развитию футбола в целом
Уверена на 100%, многие из чемпионов стран, которые напрямую не попадают в ЛЧ а бьются в трех-четырех раундах отбора могли бы не слабо пошуметь на групповом этапе и даже выйти в плей офф
Всегда вспоминается тот же кипрский Апоэл
Возможно если бы Суперлигу запустили, то формат ЛЧ изменили бы, дав больше прямых мест чемпионам своих стран...
На огромное количество чемпионов своих стран выделяют жалкие четыре места и безумно сложный отборочный путь
Зато представителям топовых лиг, многие из которых чемпионами не были и никогда не будут отдают более половины мест в Лиге Чемпионов
Не соответствует ни названию турнира, ни спортивным принципам, ни развитию футбола в целом
Уверена на 100%, многие из чемпионов стран, которые напрямую не попадают в ЛЧ а бьются в трех-четырех раундах отбора могли бы не слабо пошуметь на групповом этапе и даже выйти в плей офф
Всегда вспоминается тот же кипрский Апоэл
Возможно если бы Суперлигу запустили, то формат ЛЧ изменили бы, дав больше прямых мест чемпионам своих стран...
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Бунтари поняли, что без прямого участия УЕФА ни о какой Суперлиге и думать нечего.
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Бунтари поняли, что без прямого участия УЕФА ни о какой Суперлиге и думать нечего.
Они так и так сгниют, т.к. безнадёжно переели бабла.
Когда разложатся окончательно- хоть не забрызгают никого..)
Они так и так сгниют, т.к. безнадёжно переели бабла.
Когда разложатся окончательно- хоть не забрызгают никого..)
Перемены неизбежны и они настанут, а те кто пошли на поводу у коррупционеров ещё будут вынуждены просится назад, однако будет справедливо, если им предложат уже худшие условия.
Перемены неизбежны и они настанут, а те кто пошли на поводу у коррупционеров ещё будут вынуждены просится назад, однако будет справедливо, если им предложат уже худшие условия.
В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.
В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.
СЛ будет и скоро.
СЛ будет и скоро.
а если исключить еще их из нац. чемпионатов - Европейский футбол только выиграет!
а если исключить еще их из нац. чемпионатов - Европейский футбол только выиграет!