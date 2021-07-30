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«Ювентус», «Реал» и «Барселона» всё ещё хотят создать Суперлигу

вчера, 20:14

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» выступили с совместным заявлением по поводу создания Суперлиги.

Мы удовлетворены решением суда, который обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трёх написавших это заявление клубов и штрафы, ограничения, наложенные на остальные девять клубов-участников турнира.

Рады, что больше не будем подвергаться угрозам УЕФА. Наша цель — продолжить конструктивное и совместное развитие проекта Суперлиги, рассчитывая на участие всех заинтересованных сторон в футболе. Мы по-прежнему уверены в успехе этого проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением насчет теоретического создания Суперлиги.

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Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
сегодня в 00:53
Честно говоря текущий формат ЛЧ тоже не вызывает симпатий
На огромное количество чемпионов своих стран выделяют жалкие четыре места и безумно сложный отборочный путь
Зато представителям топовых лиг, многие из которых чемпионами не были и никогда не будут отдают более половины мест в Лиге Чемпионов
Не соответствует ни названию турнира, ни спортивным принципам, ни развитию футбола в целом
Уверена на 100%, многие из чемпионов стран, которые напрямую не попадают в ЛЧ а бьются в трех-четырех раундах отбора могли бы не слабо пошуметь на групповом этапе и даже выйти в плей офф
Всегда вспоминается тот же кипрский Апоэл

Возможно если бы Суперлигу запустили, то формат ЛЧ изменили бы, дав больше прямых мест чемпионам своих стран...
bsww
bsww
вчера в 23:08
Я ПРОТИВ суперлиги и при этом Я ЗА суперлигу. Если то, чего я хочу там будет, то ЗА, если нет, то ПРОТИВ
Забаненная правда
Забаненная правда
вчера в 22:54
Да надо просто поменять ее формат. Просто если будет 15 топ клубов европы которые будут играть только между собой(не куда не вылетая по спортивному принципу) это будет скукотища.Нужно сделать так что бы победитель ЛЧ попадал напрямую в супер лигу(15ое место вылетает), а второе место в ЛЧ играл в стыках с 14 местом супер лиги.И все останутся довольны и УЕФА и топ клубы.
cska1948
cska1948
вчера в 22:41
"...Мы по-прежнему уверены в успехе этого проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза."
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Бунтари поняли, что без прямого участия УЕФА ни о какой Суперлиге и думать нечего.
Predator94
Predator94
вчера в 22:38
Я за суперлигу! Такие гранды не просто так идут за свои клубы от мафии в лице уефа !
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:24
задолбали, какая нафик суперлига? вам недостаточно чемпионат местный, кубки и европейские турниры?
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Борьба переходит в режим подковёрной.
баск
баск
вчера в 21:30
Да отпустили бы уже этих алчных упырей, пусть соображают на троих где хотят)

Они так и так сгниют, т.к. безнадёжно переели бабла.
Когда разложатся окончательно- хоть не забрызгают никого..)
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 21:28
Отдаю должное этим клубам. Умеют отстаивать свои интересы и вести борьбу, даже тогда, когда коррупционеры УЕФА пытаются настроить против них футбольную общественность.
Перемены неизбежны и они настанут, а те кто пошли на поводу у коррупционеров ещё будут вынуждены просится назад, однако будет справедливо, если им предложат уже худшие условия.
Feanor1993
Feanor1993 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 21:25
А чем это поможет Ливерпулю? Без Скомины с вами и Спартак реваншируется)
Feanor1993
Feanor1993 ответ MikeSevas (раскрыть)
вчера в 21:24
Верно, УЕФА это зло. Основная ваша проблема в том, что Россия не может даже своих спортсменов защитить, не говоря уже о ваших ногомячистах. Но держитесь, братья, мы с вами, со временем всё наладится, просто объективно сейчас у руководителей государства есть дела поважнее, чем Крымский футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:17
Время покажет!Но думаю будут пирог делить вместе с УЭФА и ФИФА!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:16
УЭФА щас будет думу думать))
MikeSevas
MikeSevas ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 21:12
Какой суд вкатает УЕФА в асфальт? Ты это крымчанам расскажи ,мы 7 лет живём без российского футбола. Проводим чемпионат Крыма с уровнем футбола ниже плинтуса. Для РФС мы не признананная территория никого отношения не имеющая к Российской Федерации. Потому что находимся под дискриминацией УЕФА, которую давно надо разогнать .
juvenale
juvenale
вчера в 21:09
УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги. Такой вывод можно сделать из совместного заявления «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги.

В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:05
Английские клубы не дадут болелы вернуть!Они это уже показали!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:04
Молодец Ювениле,рад,что не из толпы,толпа всегда за силу а когда менщинство побеждают переходит на их сторону,короче лицемеры.
СЛ будет и скоро.
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 21:03
juvenale
juvenale ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:02
читаем вердикт европейского суда хахаха
juvenale
juvenale
вчера в 21:01
красавы разрывают просто мафиозников хахах надеюсь если создадут эту лигу,то шейхов туда не пустят
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 20:49
Хотят - создадут!! Ещё и просится к ним будут те кто поджав хвост струсили и предали идею!
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:47
А я говорил, что если этих попуасов не прижать к ногтю, то роспаясуються )) Ловите плюшки!!!! нех было бояться выскочек.
Project Pandora
Project Pandora ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:45
Очко слабо устроено, никого они не выгонят.
Project Pandora
Project Pandora ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 20:44
Не нравится - не смотри.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:42
Пусть играют в неё втроём. А из остальных турниров выкинуть.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 20:42, ред.
Для сторонников того, что "суперлига - зло" : "Оставайтесь на линии, Ваше мнение очень важно для нас".
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:40
Дурная затея...
beefs
beefs
вчера в 20:40
а чего ведь это рыночные отношения, кто лучше предложит...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:39
    drug01
    drug01
    вчера в 20:33
    Зачем эта затея...
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