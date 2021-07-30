«Ювентус», «Реал» и «Барселона» всё ещё хотят создать Суперлигу

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» выступили с совместным заявлением по поводу создания Суперлиги.

Мы удовлетворены решением суда, который обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трёх написавших это заявление клубов и штрафы, ограничения, наложенные на остальные девять клубов-участников турнира.