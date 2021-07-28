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Эриксен прибудет в «Интер» на следующей неделе

вчера, 16:08

Полузащитник Кристиан Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе.

Как сообщает источник, миланский клуб хочет выяснить, почему у игрока во время Евро-2020 остановилось сердце.

После медицинских осмотров клуб и игрок решат, есть ли возможность у Эриксена вернуться на футбольное поле.

Недавно стало известно, по какой причине Кристиан не сможет играть в Серии А.

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SonicStar
SonicStar ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Это сарказм? Так-то Конте уже нет в Интере
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:46
Здоровье Эриксону! Жизнь важнее футбола?
Ozabot
Ozabot
вчера в 18:17
Главное, жив. Но игрок отличный. Жаль, если не сможет возобновить карьеру.
протон1
протон1
вчера в 16:27
Это конечно топовый трансфер..Надеюсь при Конте заиграет новыми красками и станет системообразующим игроком, все таки игрок умный и хороший.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 16:16
главное, что с ним все в порядке
а клуб уже заявил, что будет ждать, столько, сколько потребуется
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 16:15
Здоровья Эриксену! Уверен он ещё поиграет!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:14
Кажется после таких ситуаций завершают карьеру в большом футболе. Неужели Эриксен планирует вернуться?
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