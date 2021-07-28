Эриксен прибудет в «Интер» на следующей неделе

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вчера, 16:08

Полузащитник прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе.

Как сообщает источник, миланский клуб хочет выяснить, почему у игрока во время Евро-2020 остановилось сердце.

После медицинских осмотров клуб и игрок решат, есть ли возможность у Эриксена вернуться на футбольное поле.

Недавно стало известно, по какой причине Кристиан не сможет играть в Серии А.