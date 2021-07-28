Эриксен прибудет в «Интер» на следующей неделе

Полузащитник Кристиан Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе.
Как сообщает источник, миланский клуб хочет выяснить, почему у игрока во время Евро-2020 остановилось сердце.
После медицинских осмотров клуб и игрок решат, есть ли возможность у Эриксена вернуться на футбольное поле.
Недавно стало известно, по какой причине Кристиан не сможет играть в Серии А.
а клуб уже заявил, что будет ждать, столько, сколько потребуется
а клуб уже заявил, что будет ждать, столько, сколько потребуется