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Мане лайкнул пост с критикой работы «Ливерпуля» на трансферном рынке

вчера, 10:35

Нападающий Садио Мане недоволен работой «Ливерпуля» на трансферном рынке.

Форвард лайкнул запись в инстаграме, где болельщики критикуют работу «красных» в это трансферное окно. Защитник Ибрахима Конате всё ещё является единственным приобретением команды этим летом. Фанаты выразили недовольство тем, что «Манчестер Юнайтед» ведёт более активную трансферную кампанию, чем «Ливерпуль». Мане поддержал мнением болельщиков, лайкнув пост, однако позже убрал лайк.

Ранее стало известно, что этим летом «Ливерпуль» всё-таки может провернуть крупную сделку.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:29
в отличие от прошлого в этом сезоне пол команды центральные защитники)) надо половину из них перепрофилировать в напов и хавбеков, раз владельцы не тратятся на трансферы)
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 15:00
Та да. Мане прав. Жмутся владельцы.
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:37, ред.
скажу так, я не думаю что даже Конате купят... думал вообще ничего не будет этим летом. Так что да, будем выезжать на том, что есть... посмотрим, может еще кого зацепят, но явно видно желание руководства обойтись без трат и выкачать баблеца на свои сторонние проэкты - залатать огромнейшую дыру в бюджете РеддСокс к примеру, за счет Ливерпуля.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 10:57
Мане сам не в лучшей форме
shlomo
shlomo
вчера в 10:55
ну теперь его залайкают тоже...:)))
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