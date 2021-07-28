Мане лайкнул пост с критикой работы «Ливерпуля» на трансферном рынке

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вчера, 10:35

Нападающий недоволен работой «Ливерпуля» на трансферном рынке.

Форвард лайкнул запись в инстаграме, где болельщики критикуют работу «красных» в это трансферное окно. Защитник Ибрахима Конате всё ещё является единственным приобретением команды этим летом. Фанаты выразили недовольство тем, что «Манчестер Юнайтед» ведёт более активную трансферную кампанию, чем «Ливерпуль». Мане поддержал мнением болельщиков, лайкнув пост, однако позже убрал лайк.

Ранее стало известно, что этим летом «Ливерпуль» всё-таки может провернуть крупную сделку.