МЮ из-за коронавируса отменил товарищеский матч с «Престоном»

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вчера, 06:03

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила об отмене товарищеского поединка с «Престоном», запланированного на 31 июля.

Такое решение было принято в связи с возможной вспышкой коронавируса в стане «красных дьяволов» после нескольких сомнительных результатов теста на COVID-19 в манчестерской команде.

В качестве меры предосторожности руководство клуба решило отменить товарищескую встречу и изолировало работников МЮ , которые могут быть заражены коронавирусом.

Недавно COVID-19 был выявлен у защитника «Реала».