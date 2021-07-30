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МЮ из-за коронавируса отменил товарищеский матч с «Престоном»

вчера, 06:03

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила об отмене товарищеского поединка с «Престоном», запланированного на 31 июля.

Такое решение было принято в связи с возможной вспышкой коронавируса в стане «красных дьяволов» после нескольких сомнительных результатов теста на COVID-19 в манчестерской команде.

В качестве меры предосторожности руководство клуба решило отменить товарищескую встречу и изолировало работников МЮ, которые могут быть заражены коронавирусом.

Недавно COVID-19 был выявлен у защитника «Реала».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:17
Всё правильно сделали!
Mangur
Mangur
вчера в 07:08
А могли бы попасть в книгу Гиннеса, каксамый результативный матч
shlomo
shlomo
вчера в 06:39
Наверное это правильное решение...
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:12
По ходу сезон будет такой же
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:09
Не последняя отмена
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