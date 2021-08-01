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Арбитр Федотов: «В ворота „Зенита“ надо было назначать 2 пенальти»

01 августа 2021, 21:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти. На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый. А на 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп – это нарушение правил.

Что касается пенальти в ворота «Ростова», то тут всё по делу – Бабурин не успел к мячу и сбил Азмуна.

Ранее Федотов раскритиковал судейство в матче между «Краснодаром» и «Уралом».

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Все комментарии
Фанат Мутко
Фанат Мутко
вчера в 15:11
Да сразу 3 чего мелочиться то) И каждый матч)
stavr74
stavr74
вчера в 10:11
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ Лом Логан (раскрыть)
    вчера в 08:46
    А ты что, не привык к таким зрелищам? А давно бы пора.
    viv
    viv
    вчера в 00:34
    Там не только надо было назначать два пенальти, а и гол Ерохина не засчитывать. Так как до этого было нарушение правил.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 00:14
      minai
      minai
      01 августа в 23:03
      Да это неслыханно !
      cska1948
      cska1948
      01 августа в 22:36
      В ворота Зенита ДВА пенальти, да ещё в одном тайме?! Да тут один пенальти расценивается как сенсация!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      01 августа в 22:32
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
        01 августа в 22:24
        Так посягнуть на святое в лице Газпрома может только очень смелый человек.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        01 августа в 22:14
        Кстати тоже во время просмотра подумал о том, что должны были назначить пенальти за удар в голову вратарем зенита кулаком во время пробития по воротам нападающим.
        YVG
        YVG
        01 августа в 22:14
        Федотов в этом сезоне решил перевыполнить план товарища Фердуна.
        Беренгар
        Беренгар
        01 августа в 22:13
          oFANATo
          oFANATo
          01 августа в 22:11
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            01 августа в 22:09
            Бабурин конечно глупый пенальти привез, ситуация явно была не голевая.
            Ironigor
            Ironigor
            01 августа в 22:08
            Это же Газпром, думай что говоришь !☝😉
            Gunslinger
            Gunslinger ответ shlomo (раскрыть)
            01 августа в 22:08
            А если бы сменяла колёса на яйца, то стала бы Дедушкой!!! :)))
            Futurista
            Futurista
            01 августа в 22:05
            Лом Логан
            Лом Логан
            01 августа в 22:03
            Он по делу все написал. Игра зенита вместе с рукоблуд ом не впечатлила, жалкое будет зрелище в лиге чемпионов
            shlomo
            shlomo
            01 августа в 21:51
            Ну если бы у бабушки были колеса, она бы была бы паровозом....
            STVA 1
            STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
            01 августа в 21:50, ред.
            Он пиарится на этом
            ermak6848
            ermak6848
            01 августа в 21:50
            Подай протест Игорь Федотов - посмотрим что получится..
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            01 августа в 21:44
            Ещё игра не закончилась,а уже грязь льют!
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