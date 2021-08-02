«Зенит» побеждает в РПЛ одной левой. Но судьи снова в центре внимания

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вчера, 13:47

А версия петербуржцев — конкуренты придираются от бессилья.

Соперники прицепились, поскольку явно слабее

Рассмотрим все версии без эмоций. Ведь если вы не совсем согласны, то это автоматически не значит, что правы. Болельщик обычно видит в оценке не фаната отражение своего фанатизма. Поэтому для «Зенита» претензии по судейству будут наговором «Спартака» и компании, и наоборот.

Но на ногу Алмквисту наступили. И Кержаков кулаком заехал по Комличенко. Также фанаты «Зенита» признают, что Ловрен ошибся в эпизоде с пенальти – ох, с такой игрой центральных защитников будет весело в ЛЧ . И болельщики «Ростова» не спорят – Бабурин по привычке сыграл за петербуржцев.

Первый гол «Зенита» стоило отменить. Фол точно был, причем это не калька знаменитого эпизода Азмуна и Чорлуки – там форвард сделал пару шагов и понял, что лучше упасть. Алмквист выпрыгнул, стараясь достать мяч, но не смог продолжать игру.

🔥 Первый гол Зенита нельзя было засчитывать.

Кузяев наступает на ногу игроку ФК «Ростов»#РостовЗенит pic.twitter.com/zuQmtqXtZo — Игорь Федотов (@fedotov1006) August 1, 2021

Также очевидно, что все эпизоды не отменяют факта, что «Зенит» оторвался в РПЛ от остальных. «Динамо», ЦСКА и «Спартак» — классические молодые команды, со всеми вытекающими приключениями. «Сочи» и «Рубин» — откровенно тренерские. «Краснодар» пока безвольный, а «Локомотив» в кризисе управления.

«Зенит» с запасом, с ленцой забирает очки. У команды Семака достаточно средних матчей в РПЛ , где Азмун забивает разок, будучи незаметным. Или где Дзюба проводит полтора часа спиной к защитникам. Или когда длинные пасы Ракицкого – самые красивые решения.

Но и такой «Зенит» на классе получает по три очка, 12 матчей без поражений во всех турнирах, а у Семака – новый рекорд. Понятно, почему фанаты петербуржцев используют аргумент: «Мы и так сильнее всех, а вы придираетесь к мелочам». Но есть один принципиальный подвох.

Судьи не используют силу VAR на полную мощь

Проблема-то системная, речь не только о «Зените». По разным поводам подмечали, как российские рефери нашли противоядие от системы повторов. Иногда банально ею не пользуются. Потом судейская комиссия через неделю расскажет, где и какой рефери ошибся. Но эпизод с Алмквистом заигран, счет на табло не поменять.

Похожих моментов хватает, хотя нет голов из метровых офсайдов, нет пенальти за фолы за штрафной площадью. Причем решения рефери скорее уберегают Семака от нервотрепки – риска упустить победу, нежели от явного поражения. Против «Химок» могли обойтись без пенальти на Сутормине.

Делегат снизил рефери оценку за игру, но потом в ЭСК нашли повод для пенальти. При этом бывали случаи, когда поступали иначе. Вот только это ничего не меняет. Ничего хорошего с российским футболом не случится, если в сезоне поставят на поток мелкие, но влияющие на сценарий матча ошибки рефери.

На Евро-2020 судьи показали, как можно работать без лишних пауз и свистков. В России видим, как к матчу в Краснодаре добавили десять минут. Арбитры долго разбираются в отдельных эпизодах, пропускают фолы и не успевают за медленным футболом. Не радует, когда трактовки в одну сторону.

Хуже ляпов рефери уровень игры против «Зенита»

К лояльному судейству к разным фаворитам РПЛ за многие годы как-то привыкли. Подумаешь, снова чуточку помогли. Там отрезали, тут добавили. Так и шьют титулы на постоянной основе, причем разным командам. И ЦСКА , и «Спартаку», и «Зениту», и «Локомотиву» везло с рефери на отдельных отрезках.

А вот что должно насторожить: за прошлый сезон достойно покусали «Зенит» три клуба. Разок «Динамо». Дважды «Рубин». И тульский «Арсенал» в Кубке России. Это неуважение к Семаку – так безвольно выходить на поле против многократных чемпионов. Также практика негативно сказывается на самом «Зените».

Команде сложно настраиваться на ЛЧ , ведь дома им толком разминаться не нужно. «Локомотив» забил трижды сам себе. «Химки» привозили, а свои моменты не реализовали. Против «Краснодара», что тоже изображал давление, подопечные Черевченко строже сыграли в защите, а с чемпионом не хватило сил.

Та же история у «Ростова». Команда Карпина и против «Динамо» не блистала, и против «Зенита» случайно намекнула на камбэк. В целом не заслужила. И это с учетом, что «Зенит» скорее ходил пешком, как красавец Ерохин – сын полка Зырянова и Широкова по умению найти гол из ничего.

От ошибок рефери страдают все, даже победители

У фаворита появляется святая вера, что его невозможно обыграть. Плохо для развития команды. У конкурентов – комплексы, что перестают иногда в истерию, обвинение всех, кроме себя. Понятно, что «Зенит» намного мощнее того же «Рубина». Даже в проигранных Слуцкому матчах у футболистов Семака была уйма моментов.

Но Дюпин тащил, а Макаров добежал. В этом и смысл футбола – прыгнуть выше головы против самого сильного. Догадываемся, как поступят в ЭСК. Коллегия арбитров может признать, что Кузяев наступил на ногу Алмквисту, что это чистый фол. Не исключено, что подтвердят пенальти в моменте Кержаков-Комличенко.

Вот только два известных арбитра – Кукуляк и Мешков, а также ассистенты с повторами, уже не справились со своей работой в прямом эфире. Прекрасно, что судейский корпус чистят – убрали одного из самых одиозных, но снова видим боязнь зацепить фаворита. И не видим уважения к «Зениту» от соперников, что тоже плохо.

Против лидера надо применять лекала Слуцкого

Вчера Карпин был плох, не вышел убивать футбол «Зенита», что странно. Именно так поступили Новиков и Слуцкий в прошлом сезоне и выиграли. Связали «Зенит» позиционно, а параллельно козырнули стандартами и контратаками. Многие себя переоценивают, открываясь против Дзюбы и Азмуна.

Да и против Сутормина с Ерохиным. Хорошие футболисты, пускай не для легкого захода в плей-офф ЛЧ . Так что и соперники неправы, и рефери полезно не бояться принимать все законные решения, пусть и не в пользу «Зенита». От одной-двух осечек станут только лучше.

Если середняк «Химки» имел шансы на успех против «Зенита», то москвичам, «Рубину» и «Краснодару» стыдно в будущем играть против чемпионов слабее. Парадокс в том, что и победы чемпион в РПЛ чаще заслуживает, соперники грубо ошибаются, а он объективно сильнее.

И арбитры точно вмешиваются или игнорируют важные моменты, чем существенно портят впечатления от работы чемпионов. И так не команда любимцев публики. Судьи вредят всем, даже себе. Одного Карасева в УЕФА уважают, но он не может судить все матчи.

Легко представить, как «Зенит» чаще проигрывает, но в борьбе остается первым. Не тот случай, когда «Спартак» и «Динамо», «Рубин» и ЦСКА уже достойнее и мощнее, а их строго уничтожают арбитры. И «Локомотив» наивно сыграл в Суперкубке.

Об этом важно говорить. Дюков из «Зенита», тут конфликт интересов. Но Хачатурянц, который многое сделал, чтобы спорные рефери ушли, должен включиться. ЭСК пора назвать вещи своими именами, да и самому «Зениту» не стоит молчать.

Семаку важно пройтись по своим подопечным, пока не зазнались. Отметить, что в ЛЧ судьи другие, надо играть грамотнее у своих ворот и активнее у чужих. Голы пока на ровном месте – реализация точных ударов 53 %. Это аномалия, обычно максимум – в районе 35 %.

Где «Зенит» не готов – соперники не готовы еще сильнее. И где «Ростов» дважды претендовал на выгодные ему решения — вмешались рефери. Непорядок, побеждать должен футбол по правилам.