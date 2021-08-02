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«Зенит» побеждает в РПЛ одной левой. Но судьи снова в центре внимания

вчера, 13:47
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А версия петербуржцев — конкуренты придираются от бессилья.

Соперники прицепились, поскольку явно слабее

Рассмотрим все версии без эмоций. Ведь если вы не совсем согласны, то это автоматически не значит, что правы. Болельщик обычно видит в оценке не фаната отражение своего фанатизма. Поэтому для «Зенита» претензии по судейству будут наговором «Спартака» и компании, и наоборот.

Но на ногу Алмквисту наступили. И Кержаков кулаком заехал по Комличенко. Также фанаты «Зенита» признают, что Ловрен ошибся в эпизоде с пенальти – ох, с такой игрой центральных защитников будет весело в ЛЧ. И болельщики «Ростова» не спорят – Бабурин по привычке сыграл за петербуржцев.

Первый гол «Зенита» стоило отменить. Фол точно был, причем это не калька знаменитого эпизода Азмуна и Чорлуки – там форвард сделал пару шагов и понял, что лучше упасть. Алмквист выпрыгнул, стараясь достать мяч, но не смог продолжать игру.

Также очевидно, что все эпизоды не отменяют факта, что «Зенит» оторвался в РПЛ от остальных. «Динамо», ЦСКА и «Спартак» — классические молодые команды, со всеми вытекающими приключениями. «Сочи» и «Рубин» — откровенно тренерские. «Краснодар» пока безвольный, а «Локомотив» в кризисе управления.

«Зенит» с запасом, с ленцой забирает очки. У команды Семака достаточно средних матчей в РПЛ, где Азмун забивает разок, будучи незаметным. Или где Дзюба проводит полтора часа спиной к защитникам. Или когда длинные пасы Ракицкого – самые красивые решения.

Но и такой «Зенит» на классе получает по три очка, 12 матчей без поражений во всех турнирах, а у Семака – новый рекорд. Понятно, почему фанаты петербуржцев используют аргумент: «Мы и так сильнее всех, а вы придираетесь к мелочам». Но есть один принципиальный подвох.

Судьи не используют силу VAR на полную мощь

Проблема-то системная, речь не только о «Зените». По разным поводам подмечали, как российские рефери нашли противоядие от системы повторов. Иногда банально ею не пользуются. Потом судейская комиссия через неделю расскажет, где и какой рефери ошибся. Но эпизод с Алмквистом заигран, счет на табло не поменять.

Похожих моментов хватает, хотя нет голов из метровых офсайдов, нет пенальти за фолы за штрафной площадью. Причем решения рефери скорее уберегают Семака от нервотрепки – риска упустить победу, нежели от явного поражения. Против «Химок» могли обойтись без пенальти на Сутормине.

Делегат снизил рефери оценку за игру, но потом в ЭСК нашли повод для пенальти. При этом бывали случаи, когда поступали иначе. Вот только это ничего не меняет. Ничего хорошего с российским футболом не случится, если в сезоне поставят на поток мелкие, но влияющие на сценарий матча ошибки рефери.

На Евро-2020 судьи показали, как можно работать без лишних пауз и свистков. В России видим, как к матчу в Краснодаре добавили десять минут. Арбитры долго разбираются в отдельных эпизодах, пропускают фолы и не успевают за медленным футболом. Не радует, когда трактовки в одну сторону.

Хуже ляпов рефери уровень игры против «Зенита»

К лояльному судейству к разным фаворитам РПЛ за многие годы как-то привыкли. Подумаешь, снова чуточку помогли. Там отрезали, тут добавили. Так и шьют титулы на постоянной основе, причем разным командам. И ЦСКА, и «Спартаку», и «Зениту», и «Локомотиву» везло с рефери на отдельных отрезках.

А вот что должно насторожить: за прошлый сезон достойно покусали «Зенит» три клуба. Разок «Динамо». Дважды «Рубин». И тульский «Арсенал» в Кубке России. Это неуважение к Семаку – так безвольно выходить на поле против многократных чемпионов. Также практика негативно сказывается на самом «Зените».

Команде сложно настраиваться на ЛЧ, ведь дома им толком разминаться не нужно. «Локомотив» забил трижды сам себе. «Химки» привозили, а свои моменты не реализовали. Против «Краснодара», что тоже изображал давление, подопечные Черевченко строже сыграли в защите, а с чемпионом не хватило сил.

Та же история у «Ростова». Команда Карпина и против «Динамо» не блистала, и против «Зенита» случайно намекнула на камбэк. В целом не заслужила. И это с учетом, что «Зенит» скорее ходил пешком, как красавец Ерохин – сын полка Зырянова и Широкова по умению найти гол из ничего.

От ошибок рефери страдают все, даже победители

У фаворита появляется святая вера, что его невозможно обыграть. Плохо для развития команды. У конкурентов – комплексы, что перестают иногда в истерию, обвинение всех, кроме себя. Понятно, что «Зенит» намного мощнее того же «Рубина». Даже в проигранных Слуцкому матчах у футболистов Семака была уйма моментов.

Но Дюпин тащил, а Макаров добежал. В этом и смысл футбола – прыгнуть выше головы против самого сильного. Догадываемся, как поступят в ЭСК. Коллегия арбитров может признать, что Кузяев наступил на ногу Алмквисту, что это чистый фол. Не исключено, что подтвердят пенальти в моменте Кержаков-Комличенко.

Вот только два известных арбитра – Кукуляк и Мешков, а также ассистенты с повторами, уже не справились со своей работой в прямом эфире. Прекрасно, что судейский корпус чистят – убрали одного из самых одиозных, но снова видим боязнь зацепить фаворита. И не видим уважения к «Зениту» от соперников, что тоже плохо.

Против лидера надо применять лекала Слуцкого

Вчера Карпин был плох, не вышел убивать футбол «Зенита», что странно. Именно так поступили Новиков и Слуцкий в прошлом сезоне и выиграли. Связали «Зенит» позиционно, а параллельно козырнули стандартами и контратаками. Многие себя переоценивают, открываясь против Дзюбы и Азмуна.

Да и против Сутормина с Ерохиным. Хорошие футболисты, пускай не для легкого захода в плей-офф ЛЧ. Так что и соперники неправы, и рефери полезно не бояться принимать все законные решения, пусть и не в пользу «Зенита». От одной-двух осечек станут только лучше.

Если середняк «Химки» имел шансы на успех против «Зенита», то москвичам, «Рубину» и «Краснодару» стыдно в будущем играть против чемпионов слабее. Парадокс в том, что и победы чемпион в РПЛ чаще заслуживает, соперники грубо ошибаются, а он объективно сильнее.

И арбитры точно вмешиваются или игнорируют важные моменты, чем существенно портят впечатления от работы чемпионов. И так не команда любимцев публики. Судьи вредят всем, даже себе. Одного Карасева в УЕФА уважают, но он не может судить все матчи.

Легко представить, как «Зенит» чаще проигрывает, но в борьбе остается первым. Не тот случай, когда «Спартак» и «Динамо», «Рубин» и ЦСКА уже достойнее и мощнее, а их строго уничтожают арбитры. И «Локомотив» наивно сыграл в Суперкубке.

Об этом важно говорить. Дюков из «Зенита», тут конфликт интересов. Но Хачатурянц, который многое сделал, чтобы спорные рефери ушли, должен включиться. ЭСК пора назвать вещи своими именами, да и самому «Зениту» не стоит молчать.

Семаку важно пройтись по своим подопечным, пока не зазнались. Отметить, что в ЛЧ судьи другие, надо играть грамотнее у своих ворот и активнее у чужих. Голы пока на ровном месте – реализация точных ударов 53 %. Это аномалия, обычно максимум – в районе 35 %.

Где «Зенит» не готов – соперники не готовы еще сильнее. И где «Ростов» дважды претендовал на выгодные ему решения — вмешались рефери. Непорядок, побеждать должен футбол по правилам.

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протон1
протон1
сегодня в 05:49
Давайте не забудем успех Семака. это Газ пром. покупка высоко-классных игроков, Газ-пром кого угодно купит. хоть Германию, и Сша. давайте отталкиваться от этого. в чем успех Семака. это клуб по величине столица России. если к примеру Божовича туда пригласить, да или Гончаренко. они сделают тоже самое. будут обыгрывать всех и брать кубки. но почему Зенит в европе не показывает от футбол что мы хотим видеть?
112910415
112910415
вчера в 20:29
проблема имеет место
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:38
В России короли, но выходя на арену большого футбола........
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 19:08
Мне нравится статья.... отвлечкние всех от того что спартак то выграл с пенальти... а пенальти в играх зенита то как раз ничего и не решали)))))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Полностью согласна, но Испанцы сами виноваты, столько не реализовать. А вот датчан выкинули незаслуженно и говорить после этого, что судейство на Евро был огонь настоящий КОШМАР. А ведь, кроме этой вопиющей ошибки, ведь ещё в самом финале должны были удалить защитника Италии и это тоже повлияло на исход матча. Ведь Кьеллини забил пенальти, который не должен был бить...и я только о двух матчах....ошибки и ещё были. Но судейство оказывается было супер, видимо только для болельщиков Италии.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 18:04
Лично я бы посмотрел Дания - Испания) Мне кажется, они бы поярче сыграли, финал в итоге такой себе получился)
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
Ну и...какая разница, что было раньше...Греки до Евро многим проиграли и после однако чемпионы. Англия выиграла благодаря СУДЕЙСКОЙ ошибке....Именно судья и никто другой определил, кто победит.... И да я убеждена, что датчане не оставили шансов Италии. Ты считаешь иначе и имеешь полное право. Но нас уже не рассудит матч, потому что судья напортачил. А автор видимо болея за Италию, считает, что было супер....ну бывает.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 17:38
Особенно учитывая что Дания из 12 игр лишь дважды обыгрывала Италию а на евро проиграла Бельгийцам и Финнам, да и Англичане постоянно Датчан имели на всех турнирах!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 17:29
Так я и говорю что их с каждым годом всё больше! При Луческу и Манчини не было кораблестроителя Дюкова и иже с ним, потому Зенит и не чемпионил! Или ты хочешь сказать что это Сережа Семак великий тренер?!)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 17:28
Сутормин скорее подставился под пенальти. То есть не симулировал, но заработал, ожидая, что сейчас в него влетят.

Хз, меня недавно так похоже во дворе сбили, чуть полютее правда, рассудили по понятиям, что пенальти)
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:12
Пока Газпром содержит судей РПЛ и распоряжается ими по своему усмотрению, никакой приличной игры Зенита в евролигах ждать не приходится.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 16:53
Ну и Манчини и Луческу это не помогло выиграть.....Боаш победил лишь раз...И кроме того это не мешало Спартаку золото выигрывать, Локо и ЦСКА, Рубин дважды был чемпионом.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 16:36
Расскажи нам лучше кто в комиссии сидит, кто в РПЛ, кто в судейском комитете! Каждый год в эти структуры незаметно так входит какая-нибудь личность из Газпрома!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:31
А я бы не ставил пенальти на Сутормине с Химками, ведь по сути Сутормин делал подножку!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:30
Зенит из дельфинов переквалифицировался в стадо слонов, им бы по ногам потоптаться!
Андрeй Попов
Андрeй Попов ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 16:09
Зениту не поставил - это правильно, Если Ловрен наступил то надо два ставить, а лучше три чтобы наверняка)
Андрeй Попов
Андрeй Попов
вчера в 16:08
В ворота Зенита надо было назначать два пенальти. ( И.Федотов)
А если бы Зениту два пенальти поставили то три)
Федотову надо что-то говорить чтобы его читали, из судей поперли видимо за дело.
А делать больше Игорюша ничего не умеет, остается только "крутые" заголовки придумывать все ради Кликов)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:08
Я бы не считал за фол случайные наступания на ноги. Это реально бред! Помню, в прошлой ЛЧ ПСЖ бил Барсе пенальти после случайного наступания на ногу. Так нелепо выглядело!

Это же случайно, никто не смотрел в этот момент на соперника. Оба куда-то бежали или выпрыгивали. Во дворе наступаем друг другу на ноги и норм, никаких пенальти за это не бьём. В общем надо больше жести в профессиональный футбол! Им такие деньги платят и делают из них балерин: на ногу случайно не наступи, чуть рукой коснулся - это сразу толчок итд. Я бы ещё понял, если бы это был женский футбол...
YVG
YVG
вчера в 15:47
Нужно равняться на Зенит, а не тащить Зенит в свое болото.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Может Зениту вообще не играть?)...все равно выиграют же...
Фанат Мутко
Фанат Мутко
вчера в 15:10
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 14:53
      pomor45
      pomor45
      вчера в 14:47
      Горин пишет, что Зенит играл с ленцой. Ну, так, случись осложнения, заиграл бы трудолюбиво, как после второго гола ростовчан, и всё равно выиграл бы. Зенит в ЛЧ играет не столько плохо, сколько неуверенно, робко. В РПЛ робости и неуверенности и близко нет, так часто присутствует расхлябанность, пренебрежение соперником, даже избыток самоуверенности. Надо Семаку вносить коррективы и в РПЛ, и в ЛЧ. Команда должна играть смело, стабильно, разнообразно и, главное, с любым соперником.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 14:42
      Не дочитал. Неинтересно. Статья высосана из пальца.
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 14:27
      Уровень судейства в России низок, а вероятность подкупа их достаточна велика.
      Но хочется сказать отдельно про ВАР. Помню в конце существования Советского Союза и в начале новой России существовала практика обмены опытом. Например, в одно село, где все свои и закрывают глаза на какие-то вещи, перебрасывали гаишников из соседнего села, а местных отправляли туда. И тут начиналось то, что приезжие гаишники штрафовали местных водителей за абсолютно любое нарушение. За аптечку, за огнетушитель, за неработающие фары и не показанный поворотный сигнал. Карали всех и за всё. А когда гаишники потом менялись обратно местами, то местные водители уже все ездили строго по правилам, ибо не знали кто нынче сидит во встречной машине - свои или чужие. Порядок был железный на дорогах.
      Вот сделать бы тоже самое с ВАР. А то бригада судей-то одна. Они сработались и зачем лишний раз судье на ВАР подставлять своего приятеля, который совершил ошибку. Навскидку сами прикиньте - сколько раз судья на ВАР вмешивается и поправляет главного, а сколько раз пропускает его ошибку мимо глаз? Второе с громадным отрывом перевешивает. Так вот, нужно на ВАР приглашать тех и так их мотивировать, чтобы у них был стимул именно выявлять ошибки главных судей. Это даст два плюса - ВАР наконец-то заработает так, как от него ждут. И повысится уровень судейства - любой арбитр будет знать, что если он ошибётся, то это мимо глаз не пропустят - выявят и накажут.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 14:19
      Два бы не спасло Ростов, надо 3 и все наши голы отменить!!! Уверена каждый гол забивая, мы касались игроков Ростова.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 14:15
      В ворота Зенита надо было назначать два пенальти. ( И.Федотов)
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 14:07
      На Евро судьи протащили англичан поставив вообще левую пенку, а тем самым определив чемпиона....НЕ ВИДАТЬ Италии золота.....если бы в финале были бы датчане.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 14:04
      Тинькофф РПЛ. 6-й тур

      "Локомотив" - "Зенит"

      ФК "Зенит" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалёва в эпизоде с решением не назначать 11-метровый удар в ворота ФК "Локомотив" на 27-й минуте матча.

      Решение комиссии:

      Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Локомотив" на 27-й минуте матча.

      Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что контакт игрока ФК "Локомотив" №14 Ведрана Чорлуки и ФК "Зенит" №7 Сердара Азмуна, носивший характер наступания на ногу соперника, являлся неакцентированным, произошел вскользь и с незначительной частью стопы нападающего, не стал причиной падения футболиста.
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