Назначены арбитры на ответные матчи «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций

Стало известно, какие бригады арбитров будут работать на ответных матчах «Рубина» и «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
В Казани «Рубин» и «Ракув» рассудит венгр Томаш Богнар. Ассистенты — Болаш Бузаш и Петер Кобор. Четвертый арбитр — Болаж Берке.
В Белграде «Партизан» и «Сочи» обслужит датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помощники рефери — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Четвертый арбитр — Йенс Мое.
Оба матча пройдут 12 августа. Встреча в Казани начнется в 19:00 мск, а в Белграде — в 22:00 по московскому времени.
Ранее «Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций.
Ну дай бог чтоб фортуна была за наших !!! Удачи !!!
Ну дай бог чтоб фортуна была за наших !!! Удачи !!!