Назначены арбитры на ответные матчи «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций

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сегодня, 00:17

Стало известно, какие бригады арбитров будут работать на ответных матчах «Рубина» и «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

В Казани «Рубин» и «Ракув» рассудит венгр Томаш Богнар. Ассистенты — Болаш Бузаш и Петер Кобор. Четвертый арбитр — Болаж Берке.

В Белграде «Партизан» и «Сочи» обслужит датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помощники рефери — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Четвертый арбитр — Йенс Мое.

Оба матча пройдут 12 августа. Встреча в Казани начнется в 19:00 мск, а в Белграде — в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций.