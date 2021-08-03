ГлавнаяНовостиСудействоЛига конференций 2021/2022

Назначены арбитры на ответные матчи «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций

сегодня, 00:17

Стало известно, какие бригады арбитров будут работать на ответных матчах «Рубина» и «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

В Казани «Рубин» и «Ракув» рассудит венгр Томаш Богнар. Ассистенты — Болаш Бузаш и Петер Кобор. Четвертый арбитр — Болаж Берке.

В Белграде «Партизан» и «Сочи» обслужит датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помощники рефери — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Четвертый арбитр — Йенс Мое.

Оба матча пройдут 12 августа. Встреча в Казани начнется в 19:00 мск, а в Белграде — в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций.

Все новости
СлухиСудьям АПЛ порекомендовали не назначать сомнительные пенальти
Сегодня, 06:37 Комментарии26
«Зенит» побеждает в РПЛ одной левой. Но судьи снова в центре внимания
Вчера, 13:47Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии29
«Ростов» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Зенитом»
Вчера, 00:22 Комментарии38
Арбитр Федотов: «В ворота „Зенита“ надо было назначать 2 пенальти»
01 августа Комментарии22
ОфициальноКарасёв получил назначение на матч квалификации Лиги чемпионов
01 августа Комментарии15
ОфициальноМунтян рассудит «Сочи» и «Партизан»
01 августа Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 07:50
Стоит пожелать только удачи нашим командам.
beefs
beefs
сегодня в 06:47
Арбитр в наше время играет большую роль...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:27
Играть нужно при любых арбитрах
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:20
Главное чтоб без косяков!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:08
Командам хорошей и уверенной игры. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
Остается надеяться на справедливое судейство.
swed27
swed27
сегодня в 02:21
Пусть судейство будет справедливым
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:28
За Рубин вообще не парюсь, а вот в Белграде будет очень напряжённым матч, да ещё и датчанин судья.
Ну дай бог чтоб фортуна была за наших !!! Удачи !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Лишь бы не косячили .
протон1
протон1
сегодня в 00:23
ну что не подводите.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100