«Ростов» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Зенитом»

В пресс-службе «Ростова» сообщили, что недовольны судейством в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4). Ростовский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию по вопросу судейства в данной встрече.
Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча.
Ранее российский арбитр раскритиковал судейство в матче «Ростов» — «Зенит».
В матче с Химками кстати Зениту тоже дали левую пенку и это признали сами ЭСК.
Вот в таких тепличных условиях содержат Зенит в РПЛ, а потом в ЛЧ бывает раз за разом больно.
В матче с Химками кстати Зениту тоже дали левую пенку и это признали сами ЭСК.
Вот в таких тепличных условиях содержат Зенит в РПЛ, а потом в ЛЧ бывает раз за разом больно.