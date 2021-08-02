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«Ростов» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Зенитом»

вчера, 00:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В пресс-службе «Ростова» сообщили, что недовольны судейством в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4). Ростовский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию по вопросу судейства в данной встрече.

Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча.

Ранее российский арбитр раскритиковал судейство в матче «Ростов» — «Зенит».

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ от себя добавлю (раскрыть)
вчера в 19:53
Зенит больше голов забил
David Young
David Young ответ dyhya_7171 (раскрыть)
вчера в 12:40
Вероятно что провал будет иметь место, но неизвестно как скоро он придёт.
dyhya_7171
dyhya_7171
вчера в 12:36
Если в Ростове у Карпина дела идут.не в гору что же ждёт Сборную такой же провал. .
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 11:37
Опять свистуны начали вакханалию, в лучшем случае должна была случиться ничья, и второй момент почему это зенит с тремя пропущенными голами возглавил турнирную таблицу, если в соотношении с Рубином также четыре гола, но у Рубина нет пропущенных мячей?
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 10:22
Скоро из футбола сделают балет, чуть-чуть коснулся -пенальти, на ногу наступил-пенальти, по руке чиркнул-пенальти, а мяч в это время совсем в другом месте и никакой угрозы воротам нет.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:26
У зенита спонсор-ГазПром-это вам ответит на все ваши вопросы!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:16
Статья на спортс точка ру Орлов: "Я бы лишил Ловрена премиальных. Зачем он наступил на ногу сопернику?"
LOpp
LOpp
вчера в 09:09, ред.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:54
    Ну началось в колхозе утро.
    129856
    129856
    вчера в 07:47, ред.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 07:41
      Мало толку
      lotsman
      lotsman
      вчера в 07:38
      А выдуманный пенальти в ворота Зенита, это как?
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 07:36
      Основания безусловно есть.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 07:21
      Теперь будут валить всё на судей
      Мага Шульман
      Мага Шульман
      вчера в 07:03
      А толку?
      Mangur
      Mangur
      вчера в 06:33
      Правильно. Зенит обнаглел.
      112910415
      112910415
      вчера в 05:53
      ресурс в действии
      beefs
      beefs
      вчера в 05:38
      Это остатки той банды судей, только более изошренней и умней...
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 05:30
      А толку то от этого
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 05:26
      Это всё обоснованно
      YVG
      YVG
      вчера в 05:23
      На пенальти в ворота Зенита нужно было еще пожаловаться.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 05:23
      Бесполезным делом занимается Ростов, в ЭСК сидят люди из газпрома.
      амурец
      амурец
      вчера в 05:16
      были конечно некоторые неясности по судейским решениям, но в принципе Зенит то был получше
      ОПС
      ОПС
      вчера в 04:24
      Это ничего не даст.
      Gahi
      Gahi
      вчера в 03:40
      Всегда хочется чтобы судьи своими решениями меньше влияли на результат игры, но видимо ещё далеко до таких матчей. Удачи
      swed27
      swed27
      вчера в 02:38
      Проигравший всегда недоволен
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 02:36
      Ну как же без этого!
      ABir
      ABir
      вчера в 02:01
      Самое главное, что на результат матча это обращение уже никак не повлияет
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 01:20, ред.
      Первый гол Зенита, до этого фол,только розетку для VAR не могут найти
      1bear
      1bear
      вчера в 01:00
      ...и что это изменит,разве что судью накажут
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