«Ростов» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Зенитом»

В пресс-службе «Ростова» сообщили, что недовольны судейством в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4). Ростовский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию по вопросу судейства в данной встрече.

Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча.